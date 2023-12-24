除夕倒數　賞煙花開Party迎2024

2023年即將過去，今年最後一餐晚飯的安排必定是千挑萬選，今年兩間位於尖沙咀的餐廳，倒數節目相當豐富，想享用完晚餐看煙花盛放又得，食飽去除夕倒數派對玩餐飽又得，無論是那一個方案，都可讓你開開心心迎接2024。

高空觀賞煙花

2024年跨年倒數，要數最熱鬧莫過於維港上空的煙火音樂匯演，邊看煙花邊乾杯，氣氛一流。北京道位於高層的意大利餐廳Vista，擁有高空的無敵維港景色，配上全落地玻璃窗，當煙花盛放，景色瑰麗壯觀。餐廳當晚推出兩款除夕晚宴，其中的6道菜除夕煙花晚宴（需預訂）由晚上9時開始，讓大家可以慢慢歎，邊食邊等待煙花發放。

頭盤以海鮮為主，在傳統美食之中又加點新意。薄切海鱸魚片配啫喱狀的柑橘橄欖油和意大利番荽汁，再加點魚子醬和榛子碎，鮮香富口感。滑溜的吞拿魚他他配牛油果，特別在他他表面放上炸大葱絲和三文魚籽，加強造型和香氣。黃澄澄的扇貝藏紅花黑松露意大利飯，刨成細絲的黑松露和米飯拌勻享用，芳香撲鼻。

想延續松露香氣，主菜可揀選厚切的M5澳洲和牛，嫩滑牛柳配黑松露紅酒汁，濃郁的肉味和松露相遇，滋味加倍。海鮮之選有香煎比目魚，魚肉先經慢煮再加牛油煎香，蘸微酸的水瓜柳檸檬汁享用，鮮而不膩。甜品以雙層朱古力餅配酸甜有致的蜜餞雜莓，72%朱古力蛋糕滲出微微冧酒香，香甜濃郁。飯後慢慢欣賞海景，等待煙花盛放的一刻，享受二人世界。若想熱鬧一點，可移師至上層的酒吧參加米蘭午夜除夕派對，DJ會無間斷播放音樂，再加上意想不到的娛樂節目，邊暢飲香檳邊觀賞煙花。

法日節慶晚餐＋跨年派對

參加子夜的除夕派對狂歡前，當然要填飽肚，大可以來個豐盛晚宴。五星級酒店The Mira Hong Kong法日餐廳WHISK將於12月31日晚推出8道菜節日菜式（需預訂），主廚William Lau選用來自世界各地的肉類和海鮮，打造一系列的美饌。頭盤以鮮味高湯慢火煨浸象拔蚌打開序幕，緊接有炭烤冰島海螯蝦配血橙荷蘭醬及飛魚高湯，鮮味十足。

輕呷一口芬芳的松露清湯後，可以選擇不同口味的主菜。炭烤慢煮畿內亞珠雞，柔軟肉質配車厘子蓉和南瓜蓉，帶來兩種不同的滋味。歐洲人於冬天愛吃野味，法國人多用鹿肉入饌，炭烤鹿肉再加上鵝肝，大廚更特意以甜中帶酸的香辛紅莓醬作平衡，油潤而不膩。大家亦可升級揀選M8和牛配Agria薯仔，油花均勻的和牛肉眼配日式蒜蓉燒肉醬，肉味突出，令人回味。

為讓賓客狂歡盡興，酒店特別推出兩個跨年倒數活動，露天酒吧Vibes當晚9時推出除夕狂歡倒數派對，4小時的開放式酒吧可無限暢飲美酒，再加上現場DJ和樂隊表演，氣氛熾熱時更可在LED燈舞池上勁歌熱舞，熱鬧非常。想考驗自己運氣的話，可選擇由晚上7時開始至凌晨1時的Ballroom Countdown Party，派對以「皇家賭場新年倒數」作主題，除逼真的環境外，還設置有俄羅斯輪盤、德州撲克和不同的攤位遊戲，緊張刺激又有機會贏大獎，大家更可邊享用海鮮自助晚餐和暢飲美酒，邊食邊玩，迎接2024年。