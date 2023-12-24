周吉佩平安夜與粉絲聚會　折現畀太太當聖誕禮物

《中人好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）今午（24日）到亞博出席活動，吸引了大批粉絲到場支持。活動上吉吉即場獻唱兩首歌《普通朋友》和《你是我唯一的》，吉吉的妻兒亦有到現場支持。

吉吉指等一下會和家人一起遊覽展覽，透露今晚平安夜會有一個粉絲聚會：「完咗呢個活動，今晚就會直落，我哋會去燒嘢食。（聽日聖誕節？）都有活動。」表示昨日已經買了聖誕禮物給一對兒女，但太太就未準備：「我係諗住折現。（幾位數？）聖誕又唔係啲好大嘅節日。」吉吉又言相比太太，他會更重視節日的儀式感，稱自從小朋友出世後，太太忙於照顧兩孩子，所有節日都是四個人一齊過：「自從佢哋出咗世之後，聖誕節未試過兩個人食飯，如果有機會嘅話兩個人食飯都幾好。」另外，吉吉謂上月底剛過了九周年結婚紀念日，當天亦是同樣折現給太太：「因為嗰時有啲紀念日，加加埋埋五位，接近六位數，咁就過畀佢，Surprise佢。」

提到吉吉經營的音樂學校正在進行擴充，他指預計明年1月中將會有新學校開張，透露已經邀請了幾位《中年好聲音》和《中年好聲音2》的學員擔任新學校的導師：「《中》已經傾好咗，佢哋都好有興趣過嚟教，但《中2》仲未傾實，所以暫時未講得住。」稱將大部分賺到的錢，都投資到音樂學校，希望穩定收入。問到吉吉會否親自教導自己的孩子們唱歌？吉吉說：「都有教。（有冇天分？）兩個都有，不過仔仔天分會多啲，佢識唱我隻歌，而且喺屋企成日都扮我，兩個都係由我比賽開始已經狂扮我。（會唔會想畀佢哋出鏡？）順其自然，如果佢哋有興趣。」吉吉亦笑指十分歡迎一家人一起接拍健康親子類廣告。