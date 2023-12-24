梁芷珮北極Trip同北極熊擦身而過：游得好快！

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《北極潮什麼》最新集數中，她與攝影師老公Kenneth游走加拿大北極圈的不同島嶼作極地探險。焦點之一是Christy勇闖「北極熊領土」鄧達斯港尋覓北極熊足迹，她稱：「我好希望見到一隻攤喺度嘅北極熊！」

為安全起見，持槍的探險船專家團隊人員會先上岸視察環境是否安全，才讓Christy與其他乘客登岸，最終眾人遠距離成功「捕獲」多隻成年及幼年北極熊，令Christy十級興奮，並透露了與北極熊「擦身而過」的經歷：「佢哋游得好快，根本冇乜人知北極熊會喺我哋架艇附近游過！」並續指在陸地見到北極熊有一定難度。最後她有感而發，宣揚環保訊息：「開頭到北極係要嚟睇北極熊、鯨魚，睇好多唔同野生動物，去到呢度先了解到北極好需要保護，氣候暖化影響生態，之後會影響到人同原住民，係好大嘅惡性循環。」

而離開前Christy將荷包「放血」狂掃手信，又落手落腳整玻璃杯及學整北歐風戒指，她自揭冇戴過結婚戒指，故今次要DIY一隻獨一無二的戒指送給老公，並首嘗成分含鯨魚肉及馴鹿肉的莎樂美腸。