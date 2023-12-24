羅啟豪開處男騷　孖龍婷唱《來夜方長》掀高潮

無綫歌唱節目《中年好聲音》第一季季軍羅啟豪（Ramon）於21日晚假麥花臣場館舉行的首個個唱終於圓滿完成，全場座無虛席，圈中人音樂人鄭國江、陳欣健、林慕德、鄧慧詩，還有《中年好聲音》評判導師伍仲衡、周國豐、韋綺姍、彭家麗和張佳添，以及多位《好聲音》戰友吳大強、顏志恒、曹敏寶及涂家堯等到場打氣。

Ramon一開場便黐上假鬍鬚以一曲《昨遲人》為個唱揭開序幕，勾起觀眾他昔日比賽時期留鬚造型，之後演繹了Whitney Houston、王菀之、容祖兒的歌曲，還首唱由倫永亮作曲，周耀輝填詞的個人單曲《相信 相信》，倫永亮在現場播放的視頻中說：「這是我寫給啟豪的新曲，希望大家欣賞過後會有共鳴，也希望這首歌能為啟豪的人生打開精彩的一頁。」

在獻唱《疾風》時，啟豪走到台下和觀眾握手，不少觀眾和他合影，還請了《好聲音》戰友龍婷任特別嘉賓，在台上合唱了《來夜方長》，亦是他兩首度在舞台上正式合唱，她亦祝福大家新一年事事如意，開心快樂。雖然跳舞絕不是他強項，但他特別花了多天時間在排舞室練習《白金升降機》和《天大地大》。

到音樂會尾聲時，主持許文軒到台下問周國豐及張佳添對啟豪的評價，周國豐爆笑話：「你個股好靚！」，其後才知原來是「啟豪個水壺好靚」，而張佳添則稱讚啟豪是一個不會讓娛樂圈污染的藝人，希望他繼續戇居居下去。