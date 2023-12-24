Anson Lo決戰姜濤　力爭香港舞壇第一人

全港首屆全民票選的大型舞蹈頒獎禮將於明年1月27日舉行，旨在提供互相切磋的平台，強調零篩選、零門檻，成就真正表揚香港舞者的頒獎禮。經過為期3星期的提名期，反應非常熱烈，大會今日（8日）公布入圍名單，於3個類別共9個獎項中，當中獲提名的候選人中，不乏熟悉的跳唱藝人、人氣女團及專業舞者，包括：Lolly Talk、肥仔（梁業）、姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、AnsonBean、Gin Lee（李幸倪）及WinWin（楊安妮）等（排名不分先後），而其他候選人的水準亦相當高。不少業界舞者得悉提名後，均踴躍到網站上載跳舞片參與候選，屆時頒獎禮將頒發9大項目，共23個獎項。

24位星級舞蹈老師無論是幕前還是幕後經驗亦相當豐富，包括曾為王君馨演唱會擔任舞蹈員的Katherine Pumar、曾為孫燕姿演唱會擔任舞蹈員的Pohon及曾參與《全民造星》的NY鍾諾言，大會亦邀得曾為姜濤演唱會擔任舞蹈員的Kazef Law及Canny，與曾為P1X3L擔任排舞師的Jervin Racan加入，齊齊為首屆全民票選的舞蹈頒獎禮出一分力。