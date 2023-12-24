除夕夜　放鬆心情嘗主題宴

聖誕後緊接便是重要的除夕，經歷完連續數天的聖誕派對，來一個讓身心放鬆的除夕約會都不錯。先為大家介紹多間高級餐廳推出的特色主題美食，部分餐廳還加上靚景，讓你輕鬆過度到2024，同樣令人難忘。

迷人夜景

美妙的夜景能為用餐空間加分，銅鑼灣柏寧酒店高空餐廳SKYE於除夕時段推出6道菜晚餐，菜式有法國吉多拉生蠔配香檳沙冰作頭盤，之後有魚子醬配青口及薯仔泡沫，質感香滑。法式烤多寶魚配巴蘑菇、黑松露和青葱白酒泡沫，嫩滑又鮮味，甜品有朱古力忌廉配榛子果仁糖和檸檬慕絲，套餐會送一杯指定香檳，再加上高空靚景，邊品嘗邊賞景，最是享受。至於自助餐廳PLAYT於12月31日的主題自助餐，會有魔術表演和小丑扭氣球，最啱小朋友。

皮埃蒙特口味

意大利不同的地方，飲食風格各異。中環Castellana主打意大利北部皮埃蒙特的食材入饌，為迎接新一年，餐廳推出只此一晚的6道菜除夕餐單，意大利鮮蝦他他配Amalfi檸檬皮和意大利酸豆，風味與別不同。意大利乳清乾酪泡沫加入白松露片，富獨特香氣。還有皮埃蒙特雜菜湯、手工「Panzerotti」意大利雲吞、鱒魚及珍珠雞供應，可一次過品嘗師傅的招牌菜。

意南鮮味

除了意大利北部，尖沙咀Perla主打意大利南部美食，餐廳於除夕推出6道菜菜單，主打多款海鮮菜，包括清新的醃製縞鰺伴晶鑽魚子醬、青瓜及青蘋汁，另一道天使紅蝦配海藻和粟米汁，再加點魚子醬更加鮮美。主菜除了魚肉外，客人亦可以升級選擇和牛或伊比利亞豬肉，美食加上無敵海景，無得輸。

創意打造

若然想令味蕾有全新體驗，創意菜可能是個好選擇。中環1111 ONES Restaurant & Lounge於12月28日至31日推出除夕嘗味菜單，就加入很多新點子。法式鵝醬醬佐肉桂蘋果選用青蘋果配肉桂，上桌再刨鵝肝薄片夠特別。其他有冬季黑松露及備長炭燒22頭非黃魚花膠、檸檬牛油燉龍蝦配金菜頭。主菜方面，炭燒飛驒和牛配意大利青瓜花釀墨魚膠，原條龍脷魚則配忌廉菠菜汁，最後以邪惡的拖肥布丁配冧酒雪糕作結，為客人帶來新鮮感。

朝晚同歡

想靈活運用時間，由早食到晚都無問題。1957 & Co. 旗下餐廳於不同時段推出除夕主題美食，尖沙咀意大利餐廳Paper Moon於12月30日至2024年1月1日推出節日早午餐，先來海鮮拼盤、意式凍肉拼盤作熱食，主菜可揀意大利辣肉腸意粉伴茄子、白松露牛乳芝士及意大利雞蛋披薩、紅酒燴羊膝伴蒜香薯蓉或燒澳洲M9和牛西冷伴松露薯蓉等，最後以琳琅滿目的甜品作結。餐廳於12月31日晚推出6道菜除夕晚宴，有龍蝦沙律伴魚子醬、阿拉斯加帝王蟹肉意大利雲吞及M5和牛柳伴阿爾巴白松露等菜式。至於權八居酒屋會於12月30日至2024年1月1日推出節日精選晚宴，包括日本新年必備的伊達卷，溫野菜宮崎地頭雞白湯火鍋選用西米良鱒魚和宮崎地頭雞打造，暖身暖胃。兩種不同風格的佳餚，任君選擇。

火熱泰菜

除了西餐，坊間亦有其他選擇，由著名大廚Chef Ton主理的高級泰國餐廳Niras首次推出6道菜除夕晚餐，菜式以泰國慶典和節日傳統菜餚啟發設計，如泰國東北咖喱作靈感的Grilled Sticky Rice，青咖喱茄子鴨一口吃出鹹、甜和辣。另外還有富咖喱風味的牛肉他他、油甘魚和蝦肉等菜式，讓大家感受另類風味。

開門七件事

中國飲食文化源遠流長，經常提到開門七件事，大家能否即時數得出？Cafe Bau於12月18日至2024年1月1日推出的節日限定餐單，就以柴、米、油、鹽、醬、醋、茶作設計靈感，當中包括「柴」的煙熏琵琶魚配蓮子法式清湯和醃子薑、「米」的大閘蟹腸粉配蟹膏沙巴翁和豆苗，另外有加入乾瑤柱油的意式生帶子片、鹽熏是日海鮮、三杯雞風味乳鴿配中式鵝肝膶腸、平原雞菇菌和二澳米和無花果帕芙娃配中式茶味雪糕等，令人印象難忘。