陳展鵬帶囡囡睇聖誕燈飾　4歲小豬比開始識襯衫

視帝陳展鵬與歌手陳蕾今日（24日）擔任表演嘉賓，表演唱歌及與現場觀眾玩遊戲，入圍今年視帝選舉的展鵬更趁機於台上拉票。展鵬受訪時表示趁工作順道帶太太單文柔與囡囡「小豬比」來Shopping，打算稍後帶囡囡睇聖誕燈飾：「佢都未試過認真咁睇燈飾，今年夠凍氣氛好好。」他笑言4歲小豬比已開始懂得襯衫，每次出門也會悉心打扮：「會將鍾意嘅放晒上身，哈哈！又學我哋戴眼鏡，當然係冇鏡片啦。」談到他於台上乘機拉票，他說：「頒獎禮當然要拉下票先有氣氛。（有冇信心？）每年都有信心！最緊要大家玩得開心，我哋成班《香港人在北京》嘅新拍檔都玩得幾開心，希望佢哋都攞到獎。」他表示獎項就交給觀眾決定，另表示除夕夜也會放假陪家人過。

至於早前宣布回復單身的陳蕾，笑言平安夜會與同事度過：「公司都好多單身嘅同事，係佢哋約我，其實我想自己靜修。」她表示距離演唱會不足3個月，加上仍有一首演唱會主題曲未寫好，坦言所有節日都唔想過：「未寫好憑乜嘢慶祝？今晚都唔敢飲酒，因為要養聲。（開騷要Keep身材唔食得嘢？）食嘢都OK因為我會做Gym。」她指身形可以靠努力去收身，但聲音壞了便難以補救：「我唔信『女歌手冇冬天』㗎，我會配合番啲季節唔可以凍親。」她透露正預備年底樂壇頒獎禮戰衣，笑言為免着涼故不會再超級性感，問到對獎項信心？她說：「今年比往年機會高啲，因為今年出歌多，算係最有信心嘅一年。」