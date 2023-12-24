思家大戰︱《聲夢》畢業生對戰！李思捷向何晉樂過兩招

由李思捷主持的無綫遊戲節目《思家大戰》最新一集中，有《聲夢傳奇》第一、二屆畢業生擔任嘉賓，一班聲夢畢業生甫出場大晒靚聲獻唱聖誕歌，「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，而「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》，暖場主持一蚊Joe則化身聖誕老人助興，炒熱全場氣氛！

身為音樂節目《J Music》主持的何晉樂（Rock）透露很開心可以主持音樂節目，除了能夠認識更多音樂人外，還學會了如何做好一個主持，思捷即場向Rock過兩招：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪OK啦！」惹得全場大笑。

在答問環節中首條問題「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」，一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題，思捷更一時興起晒歌劇式唱功，氣氛熱鬧。而另一條問題「講一個觀眾知道佢英文名，但未必記得佢中文名嘅TVB演員或主持」同樣搞笑，李茵彤（Desta）害羞地指住暖場主持一蚊Joe答「Joe」，思捷搞鬼地說：「話時話，我都唔知你中文名係咩，可唔可以大聲嗌出嚟？」一蚊Joe即大聲說出：「游莨維呀！」