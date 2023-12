思家大戰︱《聲夢》畢業生對戰！李思捷向何晉樂過兩招

由李思捷主持的無綫遊戲節目《思家大戰》最新一集中,有《聲夢傳奇》第一、二屆畢業生擔任嘉賓,一班聲夢畢業生甫出場大晒靚聲獻唱聖誕歌,「聲夢2」打頭陣唱出《Stars of Joy》,而「聲夢1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》,暖場主持一蚊Joe則化身聖誕老人助興,炒熱全場氣氛!

身為音樂節目《J Music》主持的何晉樂(Rock)透露很開心可以主持音樂節目,除了能夠認識更多音樂人外,還學會了如何做好一個主持,思捷即場向Rock過兩招:「做主持畀人笑唔緊要,最緊要自己性格可以展現到出嚟,畀人知道你係一個咩人,即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人,咁咪OK啦!」惹得全場大笑。

在答問環節中首條問題「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」,一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題,思捷更一時興起晒歌劇式唱功,氣氛熱鬧。而另一條問題「講一個觀眾知道佢英文名,但未必記得佢中文名嘅TVB演員或主持」同樣搞笑,李茵彤(Desta)害羞地指住暖場主持一蚊Joe答「Joe」,思捷搞鬼地說:「話時話,我都唔知你中文名係咩,可唔可以大聲嗌出嚟?」一蚊Joe即大聲說出:「游莨維呀!」