Mercedes-Benz CLE Coupé抵港登場

平治(Mercedes-Benz) 的雙門房跑車家族新成員CLE Coupé日前抵港登場。率先輸港的有CLE 200及 CLE 300 4MATIC兩版本，均車載配備了第2代整合式啟動發電機（ISG）及48V供電系統的2.0L 直四Turbo引擎，配進階9G-TRONIC波箱。當中以配備經進一步改良的4MATIC全輪驅動系統的CLE 300 4MATIC性能較高，最大馬力及扭力分別258PS及400Nm，0-100km/h加速6.2秒完成。同時多得車內所採用的新款電池，令此車款在與其他系列相比下，電動馬達的功率從15kW提升至17kW，能提供高達205Nm的增速扭力。

這輛全新的雙門房跑車，長 4,850 mm、闊 1,860mm、高 1,428mm，是中型汽車中最大型的房跑車。並擁有2,865mm長軸距，較 C-Class Coupé還要長25mm，帶來更添寬敞舒適的乘坐空間。具有記憶功能的專屬一體式跑化前座椅，整合式頭枕內設兩具揚聲器，帶來沉浸式音樂體驗。此外 對應第3代 MBUX 資訊娛樂系統的12.3寸全數碼化儀錶、11.9寸直向式中央觸控式屏幕、64色氣氛燈、多個先進駕駛者輔助系統等，均屬標準配備。