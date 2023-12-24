黃榕聖誕禮物送性感內衣　爆阿儀成日騷身材

性感女神黃榕、鄭世豪、亞視藝員薛影儀（阿儀）、鍾雨璇O3、神秘嘉賓SoulJase@C AllStar、龔柯允（Karen）、鄧禮迪（迪迪仔）出席首個小型音樂派對玩遊戲，以及交換聖誕禮物。早前黃榕預告送性感內衣，祝好姊妹阿儀早日脫單，但阿儀就指對方亂講，仲爆對方成日分享騷身材：「佢成日都話舊時有D Cup嘛，又話健身搞到縮水，我都唔知佢講乜，費事同佢講！依家我經濟環境都OK嘅，梗係想搵多啲錢，拍拖就唔諗啦，同黃榕一齊，啲人望佢都唔望我㗎啦。」黃榕就反指對方恨拍拖，仲話對方成日追問拍拖問題：「我哋有時都會講啲拍拖嘅題目，佢會好興奮咁問問題，證明佢都想有愛情降臨嘅，只係佢未有信心去接觸男人，到佢有信心、識打扮就有機會。」

在玩遊戲環節中，眾歌手不顧形象與粉絲玩投入，於「爭櫈仔」環節更有Fans激動坐「細龍生」鄭世豪大髀！世豪表示不介意，視Fans如家人，希望大家盡興共度聖誕：「唔好以為我哋啲Fans好靜，佢哋癲地上嚟好瘋狂㗎，我其實都好多年冇參加呢類Party，可能有小朋友參加，所以非常健康，真係有童年回憶。以前讀書交換禮物成日都抽到啲水杯，最記得有人攞張陳奕迅嘅簽名明星卡嚟，仲話係真迹，令我開心足幾晚，後尾先發現係同學自己簽上去。」