【是日通勝】

農曆十一月十三

癸卯年 甲子月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：理髮、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、17、30

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

金牛座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

雙子座：身心狀態不錯，可望度過美好的聖誕假期。

巨蟹座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

獅子座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

處女座：愛情運強，主動示好有機會打動心儀對象。

天秤座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

天蠍座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

人馬座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

山羊座：工作運平平，一時大意易在細節問題出錯。

水瓶座：投資市場風高浪急，保持觀望態度冇蝕底。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）豬 健康差

鼠：遇上棘手問題，有心無力，愁眉不展。

牛：事業呈上升之勢，對求職者特別有利。

虎：人際關係變差，易陷入是非口角之爭。

兔：待人接物要有分寸，多管閒事冇好處。

龍：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

蛇：財運差，投資花費忌衝動，小心中伏。

馬：多跟別人溝通交流，可從中獲得啟發。

羊：心態正面，力爭上游，距離成功極近。

猴：工作順利，表現受賞識，上位不是夢。

雞：得力助手現身，事業發展易取得突破！

狗：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

豬：是日沖煞，留意身心健康，提防受傷。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

冬至陽生春又來

冬至過後，白晝漸長，陽氣雖已生長，但陰氣仍然十分強盛。此時此刻，一般人已開始為明年來臨作準備，實行除舊迎新的計劃，以迎接2024年開始的20年九運。

冬至在中國古代的地位很高，是二十四節氣中最早測定出來的，甚至有人把冬至當作一年的開始。

今期分享一下怎樣在這個時候為自己開運改運，亦可作為迎接立春（正式踏入甲辰龍年）的預演。

首先，不論甚麼生肖，或受到甚麼吉星、凶星所影響，或是否行大運或不在運中，必須明白一點，世界怎樣變，先變好自己，當變好自己的時候，別人對你的態度也會有所改變。

人的磁場真的好重要！尤其在事業上，有利談判、面試、交友，當你擁有一個好的個人氣質，等同有好的磁場，易令對方信任、尊重、接受和肯定。

多跟真誠的人同行，讓自己不受口甜舌滑、過河拆橋的人欺騙。多跟善良的人同行，讓自己的內心充滿陽光。多跟正能量的人來往，讓自己變得更堅強，不要被一些偽善說話俘虜，成就了自己後就用完即棄。

一間公司，一個家庭，磁場好，好運自然跟着你走。