廣咩｜靚女論身材肥瘦？余香凝黃心穎鬥眼力

人性總喜歡評頭品足，廣東話對別人身材，不論肥瘦都有啜核、傳神形容詞，不知今集兩位挑戰嘉賓余香凝和黃心穎，又是否了解？

問：以下哪個字詞是「瘦蜢蜢」的正字 ？

A. 瘦氓氓

B. 瘦艋艋

C. 瘦𩖊𩖊

余香凝：「因為有邊讀邊。A（瘦氓氓）我會讀瘦民民；B（瘦艋艋）個艋字，應該是之前的台灣電影《艋舺》個艋；而C（瘦𩖊𩖊）我不懂怎讀，我覺得它最複雜，所以我猜是C。」好叻女呀Jennifer，正確答案真的是C（瘦𩖊𩖊）。余：「因為通常最難的，就是答案。」

至於黃心穎，我們就問她是哪個廣東話口語的正字？黃心穎：「這個我猜到，因為我懂第一個字，是讀肥吞吞。」心穎很厲害一猜便中，她倆都很聰明，完全難她們不倒。不如讓我們的星級主持黃宇詩，再給大家補充解釋。

黃宇詩：「廣東話瘦蜢蜢正字，其實這樣寫『瘦𩖊𩖊』；而意思跟它相反的肥吞吞，便是這樣寫『肥腯腯』。在東漢《說文解字》中有這樣寫『𩖊，面瘦淺。』；而在《左傳．桓公六年》中亦有提及『吾牲牷肥腯，粢盛豐備，何則不信？』當中指的肥腯，就是指祭祀用的牲畜好肥壯，它漸漸就由形容動物，引伸去形容人，而這字詞詞意，通常帶有貶意。」

所以黃宇詩話，在日常生活真的不要再用「瘦𩖊𩖊」或「肥腯腯」去形容女人身材了，因為無論肥或瘦，她覺得都是女人自己的選擇，沒道理要給別人批評。明白，大家就請多積口德了。