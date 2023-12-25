娛圈單打︱純愛也要搵食　唔露出點復出

今年中驚爆背夫偷食的日本女星廣末涼子，經過半年沉澱，似乎即將重新出發。據日媒報道，儘管出軌事件令她形象插水，電視台暫不錄用，但是電影界對她依然看好，紛紛拿着劇本邀她復出。之不過，獲邀演出的角色絕不討好，廣末堅拒接受！

話說有電影公司聯繫廣末，提出需要大量裸露或露出度較高的角色，同時邀請她跟前夫所出的19歲長子一起參演，皆因母子檔拍住上勢必轟動。喂，一聽就知唔對路啦，唔止叫廣末露出，仲叫埋阿仔睇阿媽露出，有冇再不倫啲呀？所以呢，廣末一口拒絕，揚言仲未折墮到要出賣個仔！

嗱，廣末就屬意參演串流平台的作品，作為復出頭炮。問題係，理想很豐滿，現實很骨感，莫道你在選擇人，人亦能選擇你。即使有呢啲機會，角色未必如廣末所想，分分鐘好似另一墮落女星澤尻英龍華，雖然有望接拍Netflix韓劇復出，但角色要除衫露露露！唉，一失足成千古恨，鬼叫廣末偷食唔抹嘴，仲堅稱係純愛咩！形象毀於一旦，邊有咁易重新建立吖！

有指廣末涼子所屬事務所，對於廣末任性妄為大談純愛非常不滿，堅持廣末若要復出，只有兩條路走：要麼同大廚姦夫徹底斬纜，咪再發純愛大夢；要麼拉埋天窗，同時要向公眾公開交代。就咁睇，事務所的要求合情合理，唔知廣末點揀呢？

至於姦夫鳥羽周作，最近亦被發現換了金毛Look，重新當起廚師，並有意進軍海外市場；同時已跟原來的太太分居，獨自在外生活。究竟呢段純愛點收科，大家拭目以待啦！