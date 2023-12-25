黃嘉雯平安夜報喜　榮升婆婆好Happy

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)趁昨日平安夜公布喜訊！不過並非閃嫁富二代男友，而是家中愛犬Doxy榮升媽媽，與男友仔Chico誕下兩隻可愛松鼠狗BB，升呢做婆婆的Carmaney，急不及待化身聖誕女郎，聯同愛犬一家四口影全家福，Carmaney更為兩隻孫BB悉心打扮，戴上聖誕帽及頸巾應節，身為功臣的Doxy，當然有獨享媽媽的時間，兩母女拍照時四目交投兼咀嘴，畫面溫馨！

事後Carmaney把靚相於社交網分享，更寫道：「等咗咁耐，趁呢個咁高興既節日，終於可以同大家分享呢個好消息啦❤屋企多左兩個新成員Teddy & Rosa，原來母愛真係好偉大，Doxy真係一個好盡責既媽媽，照顧得呢兩隻BB肥肥白白❤呢段時間辛苦你啦！原來見證住生命既延續係一件咁神奇既事情，由一個小朋友變成一個眼中只有愛嘅媽媽，仲要見到你同Chico相親相愛，做婆婆嘅感到非常安慰，媽媽So Proud of you❤你哋一家四口以後要繼續幸福快樂，就係我最好的聖誕禮物，I love you all so much！

Carmaney接受東訪訪問時，對於升任婆婆心情興奮，她說：「感覺真係好奇妙，好似真係見到自己個女大個咗咁，佢性格都變得好似穩重咗，好有母性，成日都睇住照顧住啲BB，令我都擔心少咗好多嘢！希望啲孫仔可以健康成長。」