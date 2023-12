黃嘉雯平安夜報喜　榮升婆婆好Happy

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)趁昨日平安夜公布喜訊!不過並非閃嫁富二代男友,而是家中愛犬Doxy榮升媽媽,與男友仔Chico誕下兩隻可愛松鼠狗BB,升呢做婆婆的Carmaney,急不及待化身聖誕女郎,聯同愛犬一家四口影全家福,Carmaney更為兩隻孫BB悉心打扮,戴上聖誕帽及頸巾應節,身為功臣的Doxy,當然有獨享媽媽的時間,兩母女拍照時四目交投兼咀嘴,畫面溫馨!

事後Carmaney把靚相於社交網分享,更寫道:「等咗咁耐,趁呢個咁高興既節日,終於可以同大家分享呢個好消息啦❤屋企多左兩個新成員Teddy & Rosa,原來母愛真係好偉大,Doxy真係一個好盡責既媽媽,照顧得呢兩隻BB肥肥白白❤呢段時間辛苦你啦!原來見證住生命既延續係一件咁神奇既事情,由一個小朋友變成一個眼中只有愛嘅媽媽,仲要見到你同Chico相親相愛,做婆婆嘅感到非常安慰,媽媽So Proud of you❤你哋一家四口以後要繼續幸福快樂,就係我最好的聖誕禮物,I love you all so much!

Carmaney接受東訪訪問時,對於升任婆婆心情興奮,她說:「感覺真係好奇妙,好似真係見到自己個女大個咗咁,佢性格都變得好似穩重咗,好有母性,成日都睇住照顧住啲BB,令我都擔心少咗好多嘢!希望啲孫仔可以健康成長。」