東方日報C1： 內地春節檔混戰　趙麗穎「無聲」迎戰楊紫

距離春節還有個多月，內地多部賀歲片已先後定檔，內地人氣花旦趙麗穎與楊紫今年加入賀歲戰團，分別助力兩位內地名導張藝謀及賈玲的作品吸納劇粉，兩片班底不相伯仲，被視為春節票房的頂頭大熱，兩位劇后實行由公仔箱鬥到去大銀幕。

春節檔向來是內地電影的重要黃金檔期，創下不少票房紀錄，之前網上流傳張藝謀、陳凱歌、徐克及周星馳等多位名導的作品爭崩頭上春節檔，然而最終只有張藝謀的《第二十條》定檔，徐克的《射鵰英雄傳：俠之大者》、周星馳的《美人魚2》及陳凱歌的《志願軍：雄兵出擊2》被指趕不及後期製作而無緣春節上映。

除張藝謀外，賈玲的《熱辣滾燙》、唐季禮的《傳說》、韓寒的《飛馳人生2》、寧浩的《紅毯先生》及曹盾的《敦煌英雄》預定會在春節放映，有趣的是多部電影均加入內地電視圈的當紮花旦助陣，包括趙麗穎、楊紫及娜扎。

其中趙麗穎有份演出的《第》片被睇高一線，名導張藝謀去年的春節大片《滿江紅》勁收逾45億人民幣（約49億港元）票房，其出品本身已有票房保證，今次是他首部法制加民生的劇情片，加上老戲骨雷佳音及最高票房女星馬麗加持，有一定叫座力，單看牌面勝算高，有指趙麗穎會演出啞女角色，雖戲份不多，但勝在有發揮。趙麗穎過往有多部爆款電視劇，然而電影成績就差得遠，至現時為止參演過的影片，票房加起來才近24億人民幣（約26億港元），相信《第》片有助她省靚電影成績表。至於楊紫參演的《熱》片亦不可小覷，由賈玲自導自演，其前作《你好，李煥英》於2021年春節上映時，以逾46億人民幣（約50億港元）票房刷新春節檔票房紀錄，最終電影收逾54億人民幣（約59億港元），當時令她一躍成為全球最高票房女導演，實力可想而知，而今次《熱》片改編自2014年日本電影旬報十佳影片之一的《百元之戀》，賈玲為新片的拳手角色消失一年減肥，配搭近期憑電影《拯救嫌疑人》爆紅的張小斐及雷佳音演出，無論是導演、劇本及演員也屬頂級班底。網上預測春節檔將是《第》片與《熱》片之爭，兩片均被預測能收逾30億人民幣（約32億港元）票房。

娜扎孖張藝興穿越

而娜扎有份演出的奇幻動作片《傳說》，故事延續前作《神話》的風格，主角會展開時空穿梭古今之旅，部分場景在娜扎的家鄉新疆取景，其中一場千軍萬馬的場面，獲當地政府支援6,000匹名駒拍攝，並加入AI技術，將冰川神廟、黃沙大漠及雪海等場景逼真還原，氣勢磅礴。除了娜扎，還有張藝興及李治廷兩位靚仔參演，可謂人靚景靚，不難吸引觀眾入場。

然而，比較可惜的是周星馳作品《美人魚2》，由2018年煞科至今已5年，本來有消息指該片將於2024年賀歲檔上映，連電影出品方之一華誼兄弟亦曾於網絡平台指該片已進入後期製作階段，當不少觀眾以為明年將是內地大導惡鬥周星馳之際，卻原來「冇戲睇」，據內地院線可靠消息指《美2》不會於明年賀歲檔上映，一班「星迷」要繼續等下去。

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