鎖健著數浪接浪　豪華贈品多買多送

【特約報道】轉眼又到年尾，工展會絕對稱得上是百貨撞百客的購物集中地，由糧油食品、蔘茸海味、美容保健、家居百貨等，以至潮流玩物，應有盡有。

鎖健十週年感謝月由2023年12月1日至2024年1月15日止，全線產品以至抵價發售，多買多送優惠加上豪華贈品，可謂不惜工本回饋回頭客；全線產品包括骨健康、血管通、靈芝丹、專家蟲草、燒脂速（升級版）、前列速康（升級版）、血漿免疫丹、陽光雲芝、雲芝丹；每買滿6盒送1盒、10盒送2盒、20盒送5盒、50盒送13盒、100盒送28盒。鎖健每款產品都以濃縮草本針對目標人群的各類嚴重內外癥狀而設，效果立竿見影。

骨健康 修補關節消紅止痛

含有膠原蛋白肽、天然鈣肽及三種草本消炎成份，幫助活血通瘀，對關節痛特別有效，長期保健令關節變得靈活有力。

血管通 疏通血管抗三高

成份天然，不含西藥，性質溫和，軟堅散結，可持續溶解血管內廢物，分解並排走垃圾，達到強效快速通血管的功效。

血漿免疫丹 補血消炎殺菌抗病毒

氣血同補又能提昇免疫力，並採用多種名貴草本，例如紅花、人參、鹿茸等。滋養細胞，加速新陳代謝，形成保護身體的第一道防線。

雲芝丹 科學複方效果更全面

止痛散腫效果強，有助修補傷口，又特別加入高純度富硒酵母，提昇人體所需免疫力，軟化梗實組織，抑制壞組織生長。

陽光雲芝 消炎疏通效果更強

陰陽調和，消炎瀉內熱，對抗頑疾，加速改善急慢性炎癥熱癥，分解壞細胞，修護組織。

靈芝丹 針對肝腎解決失眠

補氣活血，能改善嚴重失眠、嚴重肝腎問題，有助長期護肝養腎，恢復肝腎元氣排毒抗衰老。

專家蟲草 改善鼻敏見效快

適合受嚴重鼻敏、嚴重氣管問題、慢性呼氣道問題、肺弱、腎虛、失眠、脾胃虛弱、更年期問題困擾的男女。

前列速康（升級版） 疏通通道管男女適用

疏通通道，立竿見影；並加入強效抗氧化、修復細胞成份，清熱化濁，慢性、嚴重退化、術前術後前列煩惱、減少頻繁或脫髮掉髮等問題，男女適用。

燒脂速（升級版） 極速燃脂清宿便

特別加入99%高純度的富鉻酵母，將緊實的深層脂肪及不暢的淋巴毒素充分發酵分解，加速燃脂和促進腸道蠕動，有強效的消腫和潤腸通宿便功效，有助輕鬆解脂。

鎖健各專門店支持以電子方式支付；以每單計，每買滿HK$30,000送頂奢材質高級手挽袋或背囊袋1個 （價值：HK$1,280）；買滿HK$50,000 再加送豪華行李箱及袋1套 (價值：HK$5,980)；多買多送，送完即止。

贈1：每買6盒送10粒裝（骨健康或專家蟲草）1樽，每單上限送4樽；數量有限，送完即止。並額外贈送以下1至3項優惠。

贈2：購買任何產品滿10盒加送(童樂樂酵素湯口服液或醒腦元氣湯口服液)一盒(價值：HK$598)，滿20盒送2盒，每單上限送2盒；數量有限，送完即止。

贈3：所有產品買10盒起送血液八項測試（價值：HK$128）及骨質密度測試（價值HK$68）現金券各兩張，多買多送！

以上優惠與工展會同步，歡迎客戶親臨了解詳情。如有任何爭議，鎖健公司享所有條款及優惠之最終解釋權。

鎖健骨健康

原價：HK$698

感謝月價：HK$268

鎖健血管通

原價：HK$998

感謝月價：HK$398

鎖健血漿免疫丹

原價：HK$2,298

感謝月價：HK$1,198

鎖健靈芝丹

原價：HK1,280

感謝月價：HK$738

鎖健雲芝丹

原價：HK$998

感謝月價：HK$498

鎖健陽光雲芝

原價：HK$998

感謝月價：HK$398

鎖健前列速康（升級版）

原價：HK$598

感謝月價：HK$268

鎖健燒脂速（升級版）

原價：HK$598

感謝月價：HK$238

鎖健專家蟲草

原價：HK$698

感謝月價：HK$206

「第57屆工展會」

地址：銅鑼灣維多利亞公園

日期：2023年12月16至2024年1月15日

鎖健攤位：5A01-03

產品熱線：2811 9900