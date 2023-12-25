胡鴻鈞被馬國明婚禮搞到眼濕濕　連湯洛雯前半生佢都知晒

歌手胡鴻鈞（Hubert）昨晚（24日）出席商場聖誕活動，現場獻唱及跟現場觀眾倒數一起迎聖誕。近年於內地發展的他，受訪時坦言很久未有在港出席活動，很高興能於平安夜跟香港市民及粉絲歡度佳節。他表示近年主要在內地城市開巡唱，亦有計劃在港開音樂會：「第1 Part巡唱完成咗，但收到好多Fans話仲未去佢哋個城市開騷，所以都想去更加多城市開騷，甚至東南亞，香港明年都有計劃。」

談到他早前到泰國為馬國明的婚禮擔任兄弟團，他大讚對方婚禮安排得非常好，笑言自己根本沒甚麼需要幫手，馬國明更叫他盡情玩，又指斟茶環節令他感動到眼濕濕：「湯洛雯爸爸同馬國明講養咗個女前半生，之後就交畀佢，呢刻好感動。」他指今次能齊集一班藝人朋友聚首一堂，大家也很久沒見面，又笑指姊妹團每位都很漂亮，問到可有相約紳聞女友蔡思貝於當地沙灘漫步？他笑言沒有：「下次試吓。（見到好朋友結婚有冇令你想成家立室？）轉咗新公司有新嘅發展，事業為重先。」問到可會在「萬千星輝頒獎禮」投票給蔡思貝？他笑謂：「我會投阿佘（佘詩曼）。（唔投蔡思貝？）畀佢都會咁揀。（有無戲癮？）歡迎各位監製同導演搵我拍戲。」

另提到好友許廷鏗快將開騷可有邀請他任嘉賓？他表示沒有，但對方有叫他欣賞新歌MV，又承認各有不同工作忙，已很久未有跟吳業坤和許廷鏗一起聚頭。