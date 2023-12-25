近藤真彥首度澳門開騷　為港粉送上魔術小驚喜

80年代日本殿堂級歌手男神近藤真彥（Matchy）於平安夜前夕，首次在澳門舉辦演唱會《Matchy Get Macao ~ X'mas Special Concert in Macao》，是他相隔12年再度踏上舞台 與港澳粉絲重聚，專程送上魔術小驚喜，西裝褸變出「香港」二字外，台下觀眾掌聲及歡呼聲時直言好感動想哭了。

為慶祝明年「登六」，他正在忙於在日本舉行巡迴演唱，早前到港出席朋友連炎輝生日會時，重遇眾多香港Fans，最後決定選擇在聖誕節前開騷與港澳Fans重聚。在個唱上，一身閃粉紅西裝的Matchy狀態大勇，一出場唱出《Made in Japan》，眾多Fans企起身跟住跳，唱畢便以廣東話和大家打招呼：「我返嚟喇，我係近藤真彥，今晚會由我出道的歌開始唱起。」而場內配備一個900平方米的全球最大室內LED顯示屏，面積相當於三個標準網球場，為是次近藤真彥演唱會觀眾提供2,800萬像素的觀賞體驗。當大屏幕展開出道以來所有唱片封面時，震撼非常。

已12年沒有會港澳歌迷，Matchy與團隊花盡心思，當中一連唱出了廣為港澳歌迷認識，由天后梅艷芳改編唱到街知巷聞的《夕陽之歌》及《夢伴》外，舞台上的大屏幕更同時有相應視覺效果配合，繼有Matchy出道的青澀片段、《夢絆》配以航拍香港 夜照、在唱出《Rose Baby》時也有燦爛煙花畫面配合，令現場氣氛High爆。

另外，Matchy在歌與歌之間又不時與觀眾分享，當中特別感謝歌迷一直的不離不棄：「我17歲入行唱歌，一直都遇到好多好作品，每首歌都是我的寶藏，而到我這個年紀還可以唱歌。」Matchy完show需趕返大阪進行聖誕演出未能與家人多留幾天，但笑言與家人卻因而過了一個三重聖誕說。