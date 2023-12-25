聖誕打卡必學！超上鏡立體妝容

聖誕節相信大家都搜羅不少好去處，等住去打卡，抑或是有不少的聚會要參加。這個時候，難免要影幾張靚相Po上網，如果想要在合照中不泯然眾人，那就一定要學會上鏡妝容的重點，就是面部立體感的刻畫，這樣無論哪個角度都超上鏡。

1.霧面無暇底妝

想要上鏡，首要要擁有白皙無暇的好皮膚，要將黑眼圈和口周的色沉遮乾淨，避免露出疲態。另外，相比起韓式水光肌，霧面感的底妝就更上鏡，因為能顯得皮膚更為平整，特別是法令紋處不會因為帶妝時間長泛起的油光而變得更明顯。被日媒譽為四千年一遇的美女鞠婧禕在各大紅氈上，就是靠霧面妝容艷壓四方。然後，再以亮一色號的遮瑕液或粉底液，輕拍在額頭、鼻梁、下巴和面中，不僅提高了面中的立體度，還讓側臉自帶陰影。

2.四邊形修容法

上了底妝後，面部由於失去色階的差異，難免變得扁平，立體度除了高光外，還需要暗面來襯托，這時候就需要修容來拯救。「面部一支花，全靠鼻當家」這句話足以證明精緻好看的鼻子對臉部的重要性。可在山根處畫上雙C線，然後在鼻頭畫菱形，再加以暈染，不僅能讓鼻子更立體，還能獲得一個小翹鼻。而最近興起的四邊形修容法也特別適合上鏡，能夠明顯地讓面部外輪廓變流暢，臉部更緊實。只需先找到耳朵正前方突起的點，然後連接到顴骨的最高點，再從這兩個點往下延伸，就得到一個平行四邊形。以鬆散的刷子沾取修容粉輕掃該區域即可。不僅視覺上更顯瘦，而且整張臉走勢也是往上的，有種拉提感。

3.杏色胭脂打出好氣色

上鏡除了面部立體外，皮膚透出的紅潤氣色也十分重要，不僅能夠讓整個人看起更加精神、有活力，還能進一步減少面部留白，相當減齡顯嫩。如果怕重手，導致變成猴子屁股的效果，可以選用杏色胭脂，與皮膚的融合度更高，將其掃在瞳孔外邊緣對下的區域，但不要低過鼻子，否則會顯得面部下垂。