RubberBand感恩歌迷平安夜捧場　泥鯭預告黃心穎將現身

樂隊RubberBand包括主音6號、結他手兼隊長阿正、低音結他手阿偉及鼓手泥鯭,昨晚(24日)平安夜假九展舉行六場《Juntos》音樂會的首場,阿正的妻子和女兒亦有到場支持。他們以歌曲《戀人日常(的直線抽擊)》及《你和我》為演唱會揭開序幕,點燃了全場歌迷熱情。

唱到第6首歌《宇宙大王》時他們稍作休息,主音6號亦趁機向歌迷說心底話,他指今日會選擇九展開騷是因為想與樂迷一同回到樂隊首次舉辦演唱會的場地,又稱時間過得很快,形容三年前才發生的事情,但好像已經過了一個世紀,而且隨着人漸漸長大,對好多事情都變得麻木,現在世界各地又發生許多事,他希望樂隊的歌能成為一條小橋樑,讓歌迷透過他們的歌觀看世界:「好感恩我哋可以係度開音樂會,但其他地方嘅人可能未必咁幸運,好希望我哋嘅音樂可以送到好遠嘅地方,中東嘅巴勒斯坦或者係烏克蘭,都可以聽到我哋嘅音樂。」說畢後,他們開始獻唱《瞬間看地球》。

當唱到《Be right back》6號看到台下觀眾的熱情,有感而發道:「最近開咗關,好多人都會選擇假期去其他地方玩消費,但係當下我見到大家冇選擇去其他地方玩,而係嚟睇我哋嘅演唱會,非常感謝大家對我哋嘅愛。」然後唱到歌曲《不如散步》,6號落台與四周的觀眾握手,並表示今日是第一次在這個節日開騷,所以必須要唱應節的歌,然後開唱《I'll be home for Christmas》。

唱完最後一首歌《未來見》時,歌迷們大感不捨,齊呼Encore,於是RubberBand成員再次換衣出場,唱出最後五首歌《遊車河》、《Tears》、《阿波羅》、《發現號》和新歌《Juntos》,當唱到《發現號》時6號再次落台與觀眾握手以及和全場來一個大合唱,最後以大合照為演唱會劃上完美句號。

受訪時,主音6號稱會給今晚觀眾107分,超過100分,指今次是第一次繼疫情之後樂隊和觀眾們都不用戴口罩再開專場,故有頗多感觸:「今日我哋係節日做騷,好感謝觀眾節日唔去其他地方,而係選擇嚟睇我哋音樂會。」提到聖誕節假期他們都要開騷,阿偉指家人們都會到來支持,之後會再與家人補祝聖誕:「冇辦法要養妻活兒,所以要放棄假期嚟開騷。」提到阿正的女兒雖然才剛滿3歲,但她已經不是第一次看爸爸表演,之前的巡迴演唱會都有跟着去。

講到今次是泥鯭婚後的第一個聖誕節,但卻未見太太黃心穎的蹤影,泥鯭說:「佢會嚟,但就唔係今日。」又言太太父親才剛離世,故暫不考慮去蜜月旅行,亦指太太需要點時間平復心情。

6號稱今年是豐盛的一年,除了開騷還可以在騷前推出新專輯,為團隊感到驕傲:「我哋咁多年有自己嘅節奏,今年係好似啲嘢番晒嚟。」講到新年願望,阿正指想到世界不同的地方開騷尤其是日本,並想出席更多音樂會,而阿偉指已經想出下一張新唱碟,直指阿正最近非常有衝勁想寫新歌,問到阿正會否特別寫一首歌送給老婆囡囡?阿正說:「其實好多歌之前都有諗住佢哋寫,唔使刻意,我哋都希望有更加多唔同主題嘅歌。」