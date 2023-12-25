楊洛婷晒2023年聖誕Look　同Tim追多個嫌唔夠位

前港姐楊洛婷 (Rabeea） 同樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚9年，二人婚後育有一子一女，Rabeea經常會在社交平台大晒一家四口的幸福生活。昨日（24日）平安夜，注重儀式感的Rabeea當然不會放過任何慶祝機會，尤其是Tim近期需不斷飛去海外做騷，令Rabeea更注重一家人團聚的時間。

昨日Rabeea一家人換上聖誕服裝，拍攝了一輯聖誕主題的全家福，只見相中一家人開懷大笑，尤其是兒子古靈精怪，表情多多認真可愛，當然生了兩胎依然保持少女身材的Rabeea亦相當吸睛。見到一對仔女咁識面對鏡頭，問到有機會想唔想一家四口一齊接Job？Rabeea說：「好玩啱我哋一家四口都可以㗎！仔仔好有表演慾。（計劃做多個BB？）我老公話冇位，佢話我佔咗佢個心好多位。（分享一下2023年的喜與悲？）今年係非常之頻撲嘅一年，因為屋企少咗個工人姐姐，加上老公不斷飛去海外，所以我真係開晒Turbo，照顧小朋友同埋努力工作，我好珍惜同小朋友一齊嘅所有時間，亦都感恩我同老公嘅工作好順利，小朋友身體健康。」透露今個聖誕節，Rabeea媽媽會回來一起歡度佳節，計劃等Tim的頒獎禮都完結後就一家大細齊齊飛北海道滑雪。