新劇涉敏感題材！韓韶禧上載抗日義士照片遭日迷抵制

憑韓劇《夫妻的世界》上位的「最美小三」韓韶禧夥拍朴敘俊合演的Netflix新劇《京城怪物》第一季於本月22日上架後，被網民狠批劇情沒趣，男女主角的愛情線突兀。劇集以1945年的京城為背景，講述日本殖民時期，韓國人遭日本人打壓並抓去進行生物實驗而變異成為「怪物」，朴敘俊與韓韶禧孤軍奮戰對抗怪物的故事。

韓韶禧昨日（24日）在社交網上傳劇中被抓去進行實驗的受害韓國人劇照，以及她拍攝的安重根義士的照片，並發文說：「這不是京城的浪漫，也不是日本殖民時期的怪物，而是那個輝煌和黑暗時代的人們對抗從人類變成工具的實驗中誕生的怪物的故事。那年春天，只有用愛互相擁抱才能變得更堅強。」

安重根是韓國獨立運動義兵參謀中將，因擊斃日本首任朝鮮統監府統監伊藤博文而被韓國人封為民族英雄，但日本網民卻將他視為恐怖分子。劇中出現的抗日運動、獨立分子、愛國軍團等也勾起韓國人對國民在日本殖民時期實際經歷的痛苦，而韓韶禧的照片除了讓人想起韓國獨立運動，更激起日本網民的憤怒，直斥她未有顧及日本粉絲的心情，甚至有偏激的網民認為她反日，有日本粉絲指作為日本人看此劇也需要勇氣，看完很悲痛，韓韶禧則留言謂：「雖然悲痛，卻是事實，謝謝你鼓起勇氣觀看此劇。」

事後她的社交網湧入大批日本網民的惡評並揚言抵制，紛紛表示從今天起脫離其粉絲行列：「韓國的恐襲分子係英雄？」、「你拍攝此劇時是抱着不再來日本的心態嗎？」相反不少韓國粉絲支持她並留言說：「作為一名演員，這是一個敏感的貼文，但你這樣做很棒，支持你！」、「不要看那些不好的評論。」「謝謝你帶來的正面影響。」 也有一些日本粉絲表現理智，留言謂：「我們的過去和歷史不能僅僅因為惡意評論而被掩蓋。」