主題期間限定店　開心有食神

聖誕和元旦要預備很多不同活動，每餐都要食得好，偶然興之所至，行到攰想來杯特飲或美食醫肚，又或買點食材回家煮大餐，有餐廳和品牌適時開設期間限定店推出不同主題美食，全方位滿足各位飲食需求。

鬼馬小食

香港人對動漫、卡通或可愛的卡通公仔，都有一定的熱情。可愛又搞鬼的表情包角色ShoChan（小燦）經常有不同的鬼馬表情，於即日至2024年1月30日和1011 SIPTEA打造期間限定店，推出不同的聯乘系列。店子會換上ShoChan不同的表情圖案讓大家打卡，印有盞鬼表情的樽裝奶茶有提拉米蘇和楓樹糖漿口味，客人也可買咖掛耳包回家慢慢沖。甜品就有馬卡龍、朱古力零食包和印刷波板糖，荃灣分店提供灑粉紅絲絨蛋糕，食完後還可以慢慢揀選同系列的周邊產品，粉絲最開心。

精選意大利美食

每個地方的食材都有個人特色，意大利超市Mercato Gourmet集齊多款該地的美食和時令產品，臨近節日，超市就有多款意大利聖誕麵包、火雞、禮籃、糖果、朱古力、橄欖油、意粉和意大利葡萄酒等供應。現時至12月尾，超市於淺水灣開設期間限定店，讓客人於店內選擇超過600款意大利產品，除節日精選外，還有全新登陸的品牌。意大利薩沃納的Lavoratti Chocolate選用厄瓜多爾的可可豆，配上書本包裝更顯精美。另一個朱古力品牌Bodrato，研發出不含防腐劑的朱古力配方，減少植物脂肪含量，健康和味道並存。來自佛羅倫斯的茶葉品牌，有不同的調味茶及系列，用來配朱古力更佳。

薑餅屋飲Gin

小時候聽童話故事，每次聽到有一間巨型甜品屋，都覺得好好味。中環Shady Acres於即日至2024年1月3日和Monkey 47合作，將酒吧打造成期間限定薑餅屋，酒吧由室外到室內都用薑餅曲奇瓷磚砌好，內裏有倒掛聖誕樹和燈飾，滿滿氣氛。特別調配的Nut King Cole，富有堅果及香料氣息。另外還有聖誕感覺的Tis the Season和清新的 Mistletoe & Pine等。此外，店子亦推出熱香料酒、不同口味的聖誕冰沙調配，配素聖誕漢堡和芝士拼盤最好不過。最後以特濃咖啡馬丁尼配薑餅曲奇，分外美味。