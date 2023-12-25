謝安琪孖愛女甜唱聖誕歌過節　周揚青3米高聖誕樹搶Fo

聖誕佳節除咗出街約會、食飯外，唔少人都選擇喺屋企布置聖誕樹，同屋企人度過一個溫馨暖心嘅夜晚，藝人們更透過社交網曼晒出一系列唯美嘅「得意作」之餘，其中又數羅志祥嘅舊愛周揚青嘅3米聖誕樹，最為震撼眼球搶Fo。

「三金影帝」梁朝偉，人氣高踞不下嘅佢，舉手投足都備受矚目，而隨着聖誕佳節嘅到來，向來出名「社恐」嘅佢，亦選擇留喺屋企同太太布置溫馨聖誕樹，只見梁朝偉嘅聖誕樹充滿浪漫白色氣氛外，更掛滿咗閃亮嘅星星、小天使及白色孔雀，整體望落傳統得嚟又不失氣派。

藝人張繼聰同謝安琪（Kay）嘅愛女張靖（Kakaball）細個似足爸爸，不過隨着年齡增長變得愈來愈有少女味外，眉宇間更同媽咪謝安琪極為相似，而趁着聖誕佳節嘅到來，Kay亦喺屋企布置咗2棵白色聖誕樹之餘，更同愛女一齊着上純白嘅母女裝唱聖誕歌，一旁化身為聖誕老人嘅張繼聰則彈結他為2人伴奏，不過值得一提嘅係，年紀細細嘅Kakaball唔止外貌似足媽咪咁靚，就連歌喉都深得Kay嘅真傳，一樣人靚聲甜。

不過相比梁朝偉及Kay嘅聖誕樹，身為富家千金嘅周揚青，其3米高嘅聖誕樹則係睇到人少女心大爆發外，掛滿甜甜圈等甜品嘅粉色聖誕樹，同時亦似足商場嘅聖誕布置，引嚟唔少網友批評炫富味濃。