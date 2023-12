「歌后」鄭欣宜喺今年嘅音樂頒獎禮上橫掃各大獎項,事業如日方中之際,卻傳出「有獎都唔攞」,連續缺席多個頒獎禮外,連社交網都徹底消失,直到日前為動畫配音,先喺社交網露臉。而喺聖誕節凌晨時段,欣宜亦喺社交網晒出兒時同媽咪沈殿霞嘅合照。

12月15日聖誕節凌晨時段,欣宜喺社交網晒出一張兒時同媽咪嘅合照,並寫道:「聖誕節係一個與家人同你愛嘅人度過嘅節日。可能因為咁所以呢排成日夢見你。我地(哋)要好好珍惜同親人一齊渡(度)過嘅每一個機會。Wishing you all,a very happy Christmas from my family to you.」而相中嘅欣宜亦戴住聖誕頭飾,同媽咪母女裝打扮,手拖手咁企喺舞台上,如今物是人非,真係令人不勝唏噓。