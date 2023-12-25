XiX出騷未企好位響音樂　Kiele跳到甩鞋帶勁尷尬

組合XiX今日（25日）為活動擔任表演嘉賓，大跳勁歌熱舞，不過，期間發生小插曲，5人未企好位，音樂就響起，她們遂要求重新開始，而成員Kiele更跳到甩鞋帶。

雖然聖誕節仍要開工，但她們認為這是一個很好的慶祝方法，唱歌及跳舞給粉絲欣賞是最開心的事，而且她們已與隊友及工作人員交換聖誕禮物，Kiele稱收到Charlotte送的巨型的燒賣咕𠱸，感覺溫暖：「我本身好鍾意食燒賣，但要減肥，所以唔可以食。」講到她跳甩鞋帶，她笑言無問題，因為要盡力跳，舞步要夠強勁，經理人Eric Kowk教落連頭髮都要揈甩才有Rock味。提到表演時發生小混亂，她們解釋因未埋位音響便響起，幸好平時訓練有素，所以表現淡定懂執生，並自爆之前試跳舞飛甩耳機，透過不斷表演令自己更進步。另外，Vici表示曾收過廁所板做聖誕禮物，非常難忘：「份禮物係爸爸送，因為當時我仲細，係用兒童廁所板，佢買咗個芝士同老鼠卡通圖案廁所板畀我。」

現場還有《亞洲超星團》練習生之一的歌手黃奕斌（Hugo）表演跳唱，他透露晚上舉行粉絲聚會慶祝聖誕：「係第一次粉絲聚會，加上咁特別嘅日子，所以好開心，前一日就同媽咪食咗聖誕大餐，因為最近好忙，好少機會同家人一齊，難得一齊食飯好開心。」自從《亞洲超星團》播出以來，Hugo人氣急升，他希望趁機推出自己首支歌曲：「已經完成8成，希望明年初推出，都係跳唱歌，會跳得好勁，會係廣東歌，因為第一首歌，所以想先唱廣東歌，之後睇吓有冇機會推出國語版。」之前北上讀書的Hugo指已完成學業，現時在港居住，但預計農曆新年要返內地為超星團拍攝。