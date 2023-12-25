鮮娛糧｜佘詩曼驚喜現身聖誕派對　「七魔女」變身拍攝團隊

由佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡及鍾麗淇組成的「七魔女」今年聖誕節這群好姊妹亦有一起開派對聚一聚。有聖誕樹，也有禮物，當然大人、小朋友都開心。不過說到近期最紅最爆的，毋庸置疑，一定是Man姐。阿佘就連在好姊妹派對上亦要化身Man姐，看影片估計是阿佘趕着於內地社交平台拍影片出貼文，所以「七魔女」亦要齊齊化身拍攝團隊幫忙。

大家看看，文頌嫻就化身燈光師打燈，姚樂怡就做燈光師助手，周家蔚就拿着大字報，湯盈盈應該就在現場負責側拍。這個拍攝團隊真是非常豪華，拍攝時，現場的大人小朋友亦非常配合，即時變得安靜。而Man姐亦極速完成拍攝，真的不負「新聞女王」之名。

阿佘回歸TVB就有很好成績，但有人剛剛就宣布離巢。2016年「港男」出身的馬俊傑（Linus），雖然當年沒有獲得任何獎項，但最終亦加入TVB。除了主持兒童節目《Think Big天地》，相信大家最有印象就是《愛‧回家之開心速遞》的袁球老師。不過近年未有劇集擔綱，大多的飾演沒有名字的角色。他剛剛就在社交平台宣布約滿離巢，他亦有交代自己的動向，未來會拍攝更多YouTube影片，加上持有健身教練牌及滑雪教練牌，應該不愁沒出路。