郭富城做騎呢大賊　勁爆啜核金句夭心夭肺

影帝郭富城（城城）、林家棟及任賢齊（小齊）掛帥的電影《臨時劫案》，將於明年賀歲檔登場，該片多款個人及組合海報今日（25日）驚喜發布，城城於片中飾演聘請兼職幫手打劫的賊王，無論外觀及演出均非常破格，並以爆趣驚喜造型現身，於曝光的十多款驚喜海報中，除了有城城的騎呢打劫造型，配合其對白金句：「你劫我！我劫你！啱晒數！」

還有小齊的驚青走佬造型，配合戲中對白：「我好人做唔好，壞人又做唔到。」讓觀眾見證他如何將「廢中」演繹得淋漓盡致，至於家棟則把貪婪怕事的士司機演得抵死啜核，其餘海報還有戲中演大賊、小賊的父子檔姜大衞及姜卓文，飾演家棟老婆的胡定欣等。

飾演孕婦的定欣，角色經常被奶奶激得情緒高漲，她表示：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」與家棟首次合作，定欣指對方雖然說話不多，但感覺到他是個細心好拍檔：「我哋本身唔認識，但係佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」更指第一場戲在茶餐廳拍攝，情緒演繹已甚為激動，加上要揸刀，結果不慎𠝹損手。

而姜大衞就坦言今次參與全因弟弟爾冬陞是該片監製，加上喜歡故事及片中演員，結果二話不說接拍：「我係接賊贓，幫壞人租槍、租打劫器材，個人計算又縮骨，自以為好叻，所謂老闆仔，唔係好人，自己感覺好似破壞咗自己幾十年形象。有一個中槍鏡頭，我以為夠位，點知跌落去撞親個頭，好彩頂帽遮住，如果唔係都會爆缸。」姜卓文表示與爸爸先後合作兩之，雖然今次戲份少，但於現場觀眾他演戲很開心。