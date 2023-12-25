台慶加推馬來西亞獎︱周嘉洛挑機馬國明　林夏薇力戰《新聞女王》

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日移師澳門舉行，十強名單日前亦已公布，當中13個獎項包括:「最佳劇集」、「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」、「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」、「最佳電視歌曲」及「最具潛質新人」，將由觀眾、TVB全台職藝員及大會評委會聯合選出最後得獎結果，隨住頒獎禮日子逼近，一眾候選藝人近日已落足力四出拉票。

除了本地十強，馬來西亞4個獎項「馬來西亞最喜愛TVB劇集」、「馬來西亞最喜愛TVB男主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目」提名名單亦相繼揭盅，並已展開投票，競爭最激烈的視帝、后名單中，視帝方面有兩劇入圍的力捧小生周嘉洛，挑戰已是視帝級、同樣有兩劇爭獎的馬國明、陳豪及陳展鵬，其餘入圍者則有陳山聰、洪永城、馬德鐘、張振朗及吳卓羲。而視后方面則比較平均，雖然視后林夏薇憑兩套劇入圍，但面對話題劇《新聞女王》佘詩曼及李施嬅夾攻，要揮低二人亦非易事，其他候選還有亦是視后級的胡定欣、李佳芯、已離巢的唐詩詠等。

馬來西亞獎項提名名單：

（排名按提名名單編號序）

1. 「馬來西亞最喜愛TVB劇集」

01 愛‧回家之開心速遞

02 有種好男人

03 黃金萬両

04 新四十二章

05 廉政狙擊

06 隱形戰隊

07 法言人

08 一舞傾城

09 隱門

10 靈戲逼人

11 破毒強人

12 寵愛 Pet Pet

13 你好，我的大夫

14 香港人在北京

15 羅密歐與祝英台

16 叠影狙擊

17 新聞女王

2. 「馬來西亞最喜愛 TVB 男主角」

01 有種好男人 馬德鐘

02 新四十二章 周嘉洛

03 廉政狙擊 吳卓羲

04 隱形戰隊 陳山聰

05 法言人 馬國明

06 隱門 陳展鵬

07 靈戲逼人 張振朗

08 破毒強人 陳豪

09 寵愛 Pet Pet 周嘉洛

10 你好，我的大夫 何廣沛

11 香港人在北京 陳展鵬

12 香港人在北京 洪永城

13 羅密歐與祝英台 陳豪

14 叠影狙擊 黃宗澤

15 新聞女王 馬國明

3. 「馬來西亞最喜愛TVB女主角」

01 有種好男人 李佳芯

02 新四十二章 龔嘉欣

03 隱形戰隊 唐詩詠

04 隱形戰隊 劉佩玥

05 法言人 林夏薇

06 一舞傾城 姚子羚

07 隱門 黃智雯

08 破毒強人 胡定欣

09 寵愛 Pet Pet 林夏薇

10 你好，我的大夫 蔡思貝

11 香港人在北京 吳若希

12 羅密歐與祝英台 陳茵媺

13 叠影狙擊 周秀娜

14 新聞女王 佘詩曼

15 新聞女王 李施嬅

4.「馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目」

01 東張西望

02 中年好聲音

03 獎門人感謝祭系列

04 請 1 日假去旅行

05 聲生不息 寶島季

06 思家大戰

07 好睡好起

08 溫拿 50 好時光

09 2023 香港小姐競選

10 貝遊歐洲

11 心度遊 (港版:隨懿深度行)

12 無窮之路 III - 無垠之疆

13 日本 18 種住法

14 亞洲超星團

15 通靈之王 2