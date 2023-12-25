繼續熱鬧　除夕邊玩邊食

自問愛熱鬧的話，來到咁值得紀念的除夕跨年，最好還是有得玩有得食，有餐廳推出主題套餐之餘，還有除夕倒數派對或表演等娛樂活動，在強烈音樂下，胃口都好啲。

走向未來

看科幻電影，未來總是充滿各種先進科技和氣氛，令人有無窮想像。香港維港凱悅尚萃酒店頂樓Cruise空中餐廳及酒吧於12月31日推出節日盛宴，菜式有冰鎮海鮮拼盤、鵝肝配蔞葉、加拿大龍蝦、慢烤和牛裏脊、參巴醬蛋炒飯和蛋白酥配柚子果凍甜品。同時間，餐廳會有「2042年：Cyberpunk之城」倒數派對，客人可選擇型格又前衞的服飾，於舞池一展身手，現場配有霓虹燈裝置、駐場DJ打碟及舞蹈表演及無限暢飲，氣氛夠晒熾熱。

金光閃閃

開Party以金光閃閃的布置最令人注目，中環LPM Restaurant & Bar於12月推出節日美饌，當中的海鮮塔、原條烤鱸魚、意大利薄切三文魚配牛油果醬拼盤和鴻喜菇蟹肉意式燴飯等都適合和朋友分享。除夕當晚，餐廳會舉行「Midnight in the French Riviera」大除夕活動，到時天花板會以金色氣球點綴，加上熱鬧的音樂，讓客人如置身法國蔚藍海岸的晚間派對。

暢飲美酒

每逢有Party，點都要有杯美酒襯托提升氣氛。香港瑞吉酒店的餐廳於除夕都有不同的主題套餐。米芝蓮星級的法國餐廳L’Envol推出的節日套餐，有慢燉野豬黑松露凍派配菊芋及紅菜頭、法國鮟鱇魚配芹菜根及黑松露 炭烤沙朗鴨胸配婆羅門參及黑胡椒等美饌。酒吧除推出4款特別的香料雞尾酒外，還首次舉行RSRV除夕倒數派對，客人可享用3小時免費暢飲套餐，邊飲邊享受現場音樂和精彩表演。

藍銀幻彩

想突出自己，閃亮的衣飾是首選。中環Zuma會推出除夕特別版的Yashoku夜食盛宴，包括有2小時無限供應香檳和日本料理，並附有除夕倒數派對入場券。除夕夜限定嘗味菜單則有海螯蝦刺身配黑松露和魚子醬、法國珍珠蠔配魚子醬、火炙薄切和牛配黑松露、主廚精選壽司及刺身拼盤、龍蝦天婦羅和炭燒A4和牛西冷等美食。今年餐廳的周年倒數派對以「眼中的璀璨星光」為主題，以幻彩、閃光、銀色和藍色元素打造，無限供應指定香檳、啤酒、無酒精飲品及2杯特調雞尾酒，華麗布置再加DJ打碟及各項表演娛樂，迷幻又吸引。

現場樂隊配煙花

在環境闊落的地方開Party，更感輕鬆好玩。香港麗晶酒店每間餐廳都看到維港景色，更於除夕推出各式美饌，The Steak House會推出6道菜晚餐，配餐車上的精選威士忌或餐酒，肉味更濃。麗晶軒有除夕8道菜晚餐，Nobu則有廚師發辦晚餐，各有特色。大堂酒廊有6道菜晚餐，包括鴨肝、皇帝蟹、蒸多寶魚和香煎和牛牛柳等美食，同時間有現場樂隊表演和慶祝活動，再加上跨年煙花，雙倍開心。

表演連連

想保持現場氣氛，精彩表演不可少。香港君悅酒店Grand Hyatt Steakhouse於除夕夜推出Maison Rouge節日晚餐及倒數派對，套餐有豪華海鮮塔，當中包括彈牙龍蝦、帝王蟹、生蠔和北海道海膽等。愛啖啖肉則有威靈頓牛柳，配松露薯仔和油封大蒜，肉味濃郁。到時現場有多名DJ打碟，又有樂隊演奏，再加上多個驚喜的表演，令人歎為觀止。

熱情探戈

阿根廷的探戈舉世知名，剛搬新舖的TANGO Argentinian Steakhouse於12月31日推出早午餐和晚餐，晚餐前菜有牛肉他他、生帶子薄片、吞拿魚他他或南瓜粟米濃湯選擇，主菜可揀肉眼扒、慢煮牛面頰、香草焗比目魚或牛柳拼烤虎蝦選擇。甜品有花生果仁朱古力糖、千層脆餅或士多啤梨巴伐亞，當晚更設探戈表演，瞬間讓客人熱情起來。