大牙仍被黑人性騷擾案纏擾　本尊發文：常覺得撐不住！

台灣女星大牙（周宜霈）自暴曾在香港被「黑人」陳建州性騷擾，但黑人否認後提起刑事妨害名譽罪，台北地檢署經傳喚大牙的前後任經理人、化妝師以及姊妹淘貝童彤等人作證，本月19日不起訴大牙；然而，她今日（25日）在社交網表示，自己常常撐不住，還好身邊有人及時拉住。

據了解，即使大牙已經獲不起訴，但前陣子為自保到香港報案，案件也還正在進行中，導致她身心俱疲，她發文表示，覺得自己常常快撐不住，所幸身邊有人及時拉住，只能祈禱：「希望不公不義的事愈來愈少！」讓人看了相當心痛。

事實上，大牙的黃姓女閨密出庭時稱，很早之前就聽大牙說過被陳建州雪藏，導致沒工作及收入，也提到大牙也曾多次向她提到遭陳建州騷擾的事情，更透露大牙在決定揭發此事前曾傳訊息給自己表達她的擔憂。

然而，陳建州敗訴後，至今未發聲，因此大批網友到其准社交網洗版：「大牙加油！」至於同樣未發聲的范瑋琪在事後發文為阿本祈禱，更稱讚阿本很懂事，貼文底下便被網友留言狂寸：「大牙也很善良，你也要幫她祈禱喔！愛你范范」、「支持大牙」、「上帝當然會眷顧善良的人，也希望你倆打從心底學習善良，做好家教，大牙加油！」