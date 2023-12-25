e：N1輕巧穩紮易操控

本田(Honda)首款輸港純電動車e：N1，建基於專為電動車開發的全新e:N Architecture F 平台。車長不到4.4米，屬一款小型SUV。安裝在前軸上的輕巧型3合1馬達，由動力驅動單元、電動馬達及傳動系統組成，僅重77.4kg。最大馬力204PS，最大扭力310Nm，0-100km/h加速7.5秒完成。

車架更是以混合高強度鋼材製成，輕量化及高抗扭剛性兼備，較部分小型SUV輕逾100kg。置於地台下的68.8kWh三元鋰電池，不僅提供高達412km(WLTP) 續航里程，亦帶來低重心的好處。行車穩定，靈活易控，轉向平順，低速轉向時偏向輕鬆靈敏，高速行駛時則感覺堅實。並提供3種駕駛模式，包括：Sport、Normal及Econ，可隨時按需要切換。想了解更多，記得睇片喇！

規格表

車型：5門5座位純電SUV

電池：68.8 kWh三元鋰電池

馬達、驅動：前軸馬達、前輪驅動

最大馬力：204PS(150kW)@4,621-5,000rpm

最大扭力：310 Nm

0-100km/h：7.6秒

最高續航力：412km(WLTP)

綜合能耗：18.2kWh/100km

充電時間：70kW DC充電(30-80%) 40分鐘；11kW AC充電(5-100%) 6.5小時

車身體積：4,385 x 1,790 x 1,590mm(長×闊×高)