陳家樂同兩大影帝鬥戲　大膽頂撞梁朝偉

藝人陳家樂於英皇新片《金手指》與岑珈其、何啟華（Dee）等在戲中組成富二代兵團，跟影帝梁朝偉飾演的集團創辦人兼主席及任達華飾演的生意拍檔大演對手戲，家樂於戲中甚至跟偉仔有肢體碰撞，兼且破口大罵對方，加上一身七、八十年代復古造型，非常突出。

為了突出角色玩世不恭、財大氣粗的性格，家樂與偉仔於片中初次見面就立刻來個下馬威，對着偉仔大叫「我頂你呀！」其後亦又有一場與對方有肢體碰撞戲份，一連兩個場口均向影帝發惡，為演好場戲，家樂一於面無懼色，跟兩位影帝硬碰，家樂說：「其實起初劇本沒有寫得太仔細，說我應該怎樣做，但當我演戲的時候，不自覺推了梁先生一下，因為我好嬲所以推了他，導演好鍾意話可以Keep住，大力啲都仲得添，有導演批准，我就放膽喇！」家樂在戲中大膽頂撞偉仔，背後還有一隊公子兵團撐腰，包括珈其、阿Dee、胡子彤、楊天宇（Angus）及徐浩昌（肥腸），幾位後輩均對於能夠跟偉仔與任達華兩大影帝同場演出感榮幸，更同聲指第一次埋位拍攝時，偉仔直豎兩隻拇指打氣，但細想之下發現另有玄機，珈其說：「完成第一Take之後，偉仔再跟我們說加油，但只給一隻手指公，有人解畫說，偉仔暗示兩隻手指公，是指他給予我們兩次機會，現在只得一隻，即是只得一次機會，當那一Take過去，偉仔果然沒有再豎手指公給我們，他只是說加油，哈哈哈！」阿Dee則表示：「第一日埋位好緊張，綵排了一、兩次，依然還有一種緊張，再Roll了兩、三次才開始放鬆些。」Angus、子彤和肥腸就不約而同指從影帝身上獲益良多，拍攝時更被對方眼神懾服。

珈其在戲中飾演任達華角色的兒子Johnny，有一幕跟偉仔同場對白特別多，差點考起他：「偉仔是我的偶像，能夠和他合作，我會覺得好瘋狂，這是真的嗎？偏偏我那些對白好難講，試想下每一個人的title（名銜），要逐個介紹不可以出錯，我覺得對白有點難搞，對着偉仔，我是興奮多過緊張！」

珈其今次演出給予偉仔深刻印象，之前偉仔和莊導演在節目曾點名稱讚珈其表演，其實莊導演本身就很欣賞一眾影壇新力量，盼望藉著《金手指》給予他們機會發揮，莊導演表示：「他們各自面對幾位不同風格的影帝，毫不怯場，新演員一直欠缺參與大製作的機會，而大製作往往能啓發演員，帶來進步。希望這次能讓更多觀眾欣賞及認識到他們。」