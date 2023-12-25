李龍基女友晒蜜照打破情變傳聞　反被網民叫嘔番7間屋出嚟

藝人李龍基在2019年與37歲女友王青霞（Chris Wong）宣布拍拖，李龍基曾宣布今年「雙春閏月年」年底結婚，並指已將大灣區7層物業樓契過戶給女友。婚期臨近，李龍基之前表示婚禮延期，令人擔心是否情變。李龍基否認「縮沙」，表示婚禮延期原因是女方家中有白事。今日（25日）聖誕節，王青霞在社交晒出與李龍基合照，來打破情變傳聞。

王青霞在社交網上載與李龍基的搞鬼甜蜜照，相中兩人齊戴聖誕麋鹿頭箍，李龍基身穿大紅色燕尾服，而王青霞則穿紅色大衣，貼住李龍基擺出嬌俏姿勢，看起來依然幸福美滿，以行動反擊外界對他們的質疑和分手傳聞。

王青霞還引用弘一法師的哲學名言抒發了自己最近的心情，意有所指寫道：「上善若水大家都聽過，但是下半句未必大家知道，水利萬物而不爭！就像水的品性一樣，澤被萬物而不爭名利。面對流言蜚語和質疑和抨擊惡意中傷！但行好事，莫問前程！弘一法師說過：希望別人好，別人未必好；但你肯定好，因為你內心有美好！見不得別人好，別人也未必就不好；但是你肯定不好，因為你內心沒有美好！人為善，福雖未至，禍已遠離；人為惡，禍雖未至，福已遠離。」

該帖子下有網民留言批評王青霞：「夠薑嘔番七間屋出嚟囉！」而王青霞則反駁對方：「詆毀我之前你確定知道的是事實全部嗎？」