【是日通勝】

農曆十一月十四

癸卯年 甲子月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、31、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣極佳，但應保持低調，切忌得意忘形。

金牛座：不要抱持交行貨心態，以免招致別人投訴。

雙子座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

巨蟹座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：別因小挫折而垂頭喪氣，對自己要有信心。

天秤座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天蠍座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

人馬座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

山羊座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

水瓶座：事業運不錯，但愛情運一般，宜專心工作。

雙魚座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）鼠 脾氣差

鼠：是日沖煞，煩躁不安，容易遷怒別人。

牛：運勢正處於低谷，事業發展停滯不前。

虎：工作稱心，取得令人刮目相看的佳績。

兔：一些無法預知的事發生，投資要三思。

龍：好運降臨，一分耕耘可換來三分收穫。

蛇：自私是大忌，易跟伴侶為小事吵起來。

馬：運勢比較差，遇奸險小人，陷入困境。

羊：親情可貴，工作再忙也不要忽略家人。

猴：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

雞：運勢平穩，專注於工作，收穫不會少。

狗：做事有充分準備，面對競爭也不用怯。

豬：保持好心情，有利處理各種棘手問題。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

貴人（二）

有貴人扶持幫助，當然每一個人都喜歡，若有小人加害，自然每個人都不接受。究竟命帶貴人有何得着？

據《三車一覽賦》云：「天乙文星，得之者聰明智慧。」《驚神賦》云：「日干生貴，一世清高」。《通明賦》云：「貴壓三刑終執正、一作政。」《富貴賦》云：「顯貴者，命臨貴宿。」天乙貴人是一大吉神，主人聰明有智慧，如坐於生旺之方，福分理想，事事順利。

當然，若命帶天乙貴人，亦需看日元與天乙貴人五行比對，便會有不同之演繹，因五行生日干者為正偏印，剋日干者為官煞，日元剋其為正偏財，洩日元者為食傷，與日元同類者為肩劫。

所以，若是官殺貴人，可能是上司、老闆、有權威、名譽地位者、政府官方。男士與子女緣分較好，女士則與配偶緣較理想。印星貴人，應是長輩，可庇蔭保護自己的人，不論男女都與母緣分佳。若財為貴人者，會是在投資上、金錢上、交易上對自己有益處，男女都與父緣厚，男士之妻子配偶對其有助力。食傷為貴人者，會是後輩、下屬，女士與子女緣分會較佳，得子女之孝順照顧。若是肩劫為貴人者，將會是同輩朋友、兄弟姊妹對己有助力，亦會與同輩朋友、兄弟姊妹緣理想。