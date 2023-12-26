星玄︱趙露思新劇超越劉詩詩　被批大臉暴露缺點

今日係12月26日Boxing Day，亦都係農曆十一月十四，宜大事勿用，最旺生肖係虎，屬虎嘅你工作稱心，取得令人刮目相看嘅佳績。內地「甜寵女神」趙露思就係屬虎，由佢擔正嘅仙俠劇《神隱》喺本月中首播，甫開播便收視高開，熱度榜更一度超越劉詩詩主演，兼長期位列榜首嘅話題劇《一念關山》，故製作單位有意與趙露思斟洽下一部仙俠劇，不過套劇男主角名氣不響，所以惹嚟粉絲不滿。趙露思近日出席《神隱》的宣傳活動，現場生圖曝光後，引起網民熱議，被指造型完全係暴露咗佢嘅缺點：「臉螢幕都放得下了」、「臉真得好大」、「終於理解為甚麼別人說她普了」，當然亦有人為她護航。

早前佢真係名利雙收，喺社交網宣布成為名牌代言人，不過佢代言嘅品牌曾捲入辱華風波，當時嘅代言人楊冪都迅速同品牌割席解約，網友就擔心趙露思今次代言都會出事，不過今日你工作稱心，相信唔會有問題嘅。

今日幸運星係白羊座，運氣極佳，但應該保持低調，切忌得意忘形。鍾嘉欣就係白羊座，嘉欣早排返咗嚟香港做嘢，就話明年係佢入行20周年，希望可以開音樂會唱啲side track歌，因為好多人由細聽佢唱歌長大，好多回憶，希望可以成事，今日你運氣勁好，唔好得意忘形就應該會成事。