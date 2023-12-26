提名女飛躍︱何沛珈發動網上攻勢籲投票

今年成績亮眼的藝人何沛珈獲提名萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」十強，她近日在社交網造勢，呼籲大家投她一票，她寫道：「每年嘅我都希望比上一年嘅我更加進步，而今年的確對我來講係飛嘅一年」她自言由綜藝主持飛入劇集《愛．回家之開心速遞》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》，之後更飛做台慶司儀，她坦言：「雖然係有啲時間比較忙碌，有時出外景再轉組，但係我覺得好滿足，因為我做緊自己所愛嘅工作，又做到好多唔同嘅嘗試，雖然事後檢討成日都會好自責，點解某啲地方做得唔夠好，但係收到觀眾留言話我一次比每一次進步，我就好有滿足感。」她還hashtag「今年盡力了」、「我真係好鍾意返工」、「聽到有人話投咗其實都好鼓舞」不少網友留言為她打氣，又謂已經投她一票。

另外，曾在醫院任職註冊護士的何沛珈趁平安夜到中環鬧市宣傳預防HPV的健康資訊，難得入行後仍不忘當初護理助人之心，她指過去幾年疫情，不少人都選擇留在家中度過聖誕，難得今年終於復常，自己都好期待可以與家人及朋友外出感受聖誕氣氛，她提醒：「大家切忌一時衝動，因為HPV有好多傳染途徑，包括口腔都有可能隨時中『頭』獎，所以要及早預防！」她又謂過往HPV預防，集中在女性方面，但近年有研究顯示，男士也有機會中招，所以希望藉今次活動，讓更多人尤其是過往不太注重健康的男士知道相關風險。