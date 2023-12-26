東方日報C1：倒數活動縮皮！MIRROR出場費企硬　過百萬趕客

疫情後市民興起外遊消費，令各大商場首當其衝收入大減，於縮皮情況下，今年平安夜及除夕倒數活動，均未有預留資金邀請藝人造勢，故僅得幾個公開活動，惟人氣男團MIRROR出場費仍企硬過百萬港元，價錢甚高，結果無人問津收場；相反內地跨年活動方面，幾個電視台均開騷搶收視，楊冪、楊紫、白鹿等當紅花旦傾巢而出，相當熱鬧！

本港經過3年多疫情後漸漸復常，不過經濟卻未見好轉，通關後市民不是外遊便是北上消費，商場即使假日也未見人潮；相反疫情前每逢年末大型活動，商場均各出奇謀，以金錢攻勢搶藝人現身活動來刺激商場消費，商場有進帳，藝人亦有可觀酬勞，形成雙贏局面，不過如今距離2024年僅餘數天，商場方面卻一早預料前景不明朗，已沒有Budget邀請藝人造勢。

繼前日平安夜倒數活動寥寥可數後，就連本周日的除夕活動也未見起色，暫時僅得大嶼山天壇大佛、荃灣沙咀道遊樂場及兩個商場騷，分別有視帝譚俊彥、「聲夢人氣王」炎明熹、Gin Lee、戴祖儀、譚嘉儀、魏浚笙等撐場，與疫情前到處有紅星大有分別，以往被商場爭崩頭的當紅炸子雞MIRROR，對上一次集齊12子的除夕倒數活動，已是2年前於西九文化區舉行的大型倒數演唱會，當時MIRROR壓軸登場炒熱氣氛，並與3千名市民一起迎接2022，惟近日他們忙於準備明年1月演唱會，表面上無暇接倒數活動，實情齊腳出場費要動輒過百萬港元，此數字於好景時當然畀得順攤，但現時大氣候收入大縮水時，MIRROR叫價仍然企硬，於沒有議價空間情況下，自然嚇窒一眾商場負責人，最終換來無人問津，令12子可以專心投入綵排。

內地跨年騷多紅星

雖然本地市場一潭死水，但內地娛樂圈卻早已復常，無論電影、電視圈均相當熱鬧，電影今年總票房更高達500億元人民幣，劇集方面亦有多套爆款劇，連帶藝人工作接唔停手，於日內舉行的跨年騷，內地更是百花齊放，單是衛視幾個電視台，一眾一線花旦、小生傾巢而出，繼有楊冪、楊紫、趙露思、白鹿、關曉彤、張天愛、肖戰、王一博、王鶴棣，亦有分量歌手如G.E.M.、王心凌、蔡依林、張靚穎、張韶涵、林俊傑、潘瑋柏等，當中更有藝人為免順得哥情失嫂意，決定亮相幾個電視台，部分藝人近日亦預先為節目錄影，可謂非常忙碌！而一眾女星於晚會上定必爭妍鬥麗，戰衣方面將是另一個戰場。至於原定李榮浩與楊丞琳夫妻檔亮相浙江衛視跨年晚會，大抵女方失言風波牽連甚廣，故近日名單上已沒有其名字。

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