開騷遇突發事故　譚偉權視作大考驗

離開無綫後的譚偉權（Gary）完成分享會後，日前舉行「傳承•永恒傳奇《梅艷芳》音樂會」，參與演出的歌手有應智越（細貓）、李俊傑、黃筠兒（Chloe）及舞台劇演員 馬沛詩（ Cissy）。Gary和歌手們大唱已故天后梅艷芳的經典金曲，台上他表示音樂會能成功，全靠不少支持他的朋友：「我搞呢次音樂聚會，係好希望將阿梅呢份專業精神，同埋佢對心嗰種真心，分享畀下一代嘅Artist、朋友或任何人，好似我身邊嘅Chloe。」而Chloe表示和Gary在舞台劇上結緣，對方是非常好的前輩，對演戲、唱歌充滿熱誠，亦對每位演員及歌手很照顧。

Gary在台上感觸良好，他表示：「冇嘢㗎，現場Live嘅嘢，好多時候都係有啲突發㗎啦⋯⋯，不過之後我再心諗，原來有啲嘢係叫做『累積獎金』。」又謂由最初構思做音樂會開始，整個過程到演出前一刻，都遇上不少突如其來的變化及衝擊，但相信是上天給他的考驗，幸好自問夠堅強及夠硬淨，凡遇到問題或困難都能正面面對，去尋求解決嘅方法。」但至於是哪種衝擊？他未有詳細，只說：「一切在心中。」他又說要特別多謝觀眾用行動去支持，還有要特別鳴謝梅艷芳生前好友倫永亮：「佢幫我製作咗Opening嘅VO （旁白），令件事更加完美。」