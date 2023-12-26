XiX聖誕愛靚唔愛命　Kiele中文半桶水：個個完全冇衫

女子組合XiX晚上（25日）現身灣仔海濱為活動擔任表演嘉賓，5位成員包括莊殷玥（Vici）、鄧曉殷（Kiele）、楊秉頤（Caitlin）、良玳瑩（Crystal）及繆昀希（Charlotte）無懼嚴寒天氣，穿上短裙跳唱勁歌熱舞，吸引大批市民圍觀。她們受訪時坦言也有感寒冷，但笑言靚更加重要，問到是否「愛靚唔愛命」？她們笑謂：「要靚又要命！（藝人冇四季？）其實參加《聲夢傳奇》比賽嗰陣已經預咗嘅。」

廣東話「半桶水」的Kiele說：「都諗到嘅，睇到第二啲Artist佢哋聖誕節嘅Show，都着到完全冇衫嘅。」隨即引得所有人大笑，更反問她看的究竟是什麼騷？她笑謂：「係冇外套先啱，大家知我中文麻麻，我會努力希望廣東話愈嚟愈好。」成員們即替她解話，讚她的廣東話其實已進步了很多：「佢好努力，成日會問我哋中文字嘅發音同句子。」不過她們又自爆間中會整蠱她：「最好笑嗰次我哋20個聲夢學員夾埋一齊整蠱佢，調轉啲次序，例如話想去廁所就同人講『廁所我想去』，結果嗰2個鐘Kiele講嘢不停調轉晒啲次序。」Kiele更大爆連經理人Eric Kwok（郭偉亮）也夾埋大家欺騙她。談到年尾樂壇頒獎禮快將舉行，她們表示將會出席，日前已開始為戰衣試身，透露會以青春、開心和活潑形象為主調，又笑指要開始忍口不能大吃大喝，以免屆時要改衣服。