《SBS歌謠大戰》頻出事！Ten@NCT跌落升降台嚇親粉絲

韓國SBS電視台年底音樂盛事《SBS歌謠大戰》於昨日（25日）舉行，雲集LE SSERAFIM、IVE、aespa、（G）I-DLE、NewJeans、東方神起、SHINee、NCT 127及NCT DREAM等人氣組合，星光熠熠。

SHINee成員Key與IVE隊長安俞真及TOMORROW X TOGETHER（TXT）崔然竣擔任司儀，演出前已因有粉絲購買了假門票惹起爭議。而女團aespa行紅地氈期間突然有男粉絲企圖衝向成員Winter，工作人員見狀即上前撲向他，將他按倒地上，但對方仍繼續用相機拍攝，Winter見狀亦大吃一驚。

男團NCT小分隊NCT U表演時又出事，泰籍成員Ten上台時，踩空跌落舞台旁的升降台洞口，嚇親在場粉絲。幸而經過10多秒，他由台側另一出口再度上台，並順利完成演出，節目進行直播時沒有拍攝Ten出事的畫面，但由現場粉絲拍攝的相關視頻隨後在網上瘋傳，令粉絲相當擔心。據現場粉絲表示，Ten當時準備重返舞台作下一段表演時不慎踩空，整個人跌落台邊升降台的洞口，隊友見狀亦嚇了一跳。

Ten事後透過粉絲平台報平安：「我沒事，不用擔心，如果真的很痛，會即刻說出來，再次說聲聖誕快樂，我愛你們！」今次已非《SBS歌謠大戰》首次發生墮台事故，女團Red Velvet成員Wendy於2019年綵排時便由2.5米高舞台墮下受傷，休養了一段長時間才能復工，今次Ten發生事故，大批粉絲鬧爆SBS電視台未有汲取教訓，做好安全措施。