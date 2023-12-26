去酒吧開P　熱鬧滿Fun

每逢過時過節，除街道萬人空巷，酒吧和小酒館都是擠得水洩不通，和老友到酒吧飲番杯，再加小食或輕食搭配，邊飲邊食最熱鬧，遇到特別日子還可以和一大群人齊齊慶祝，夠晒開心。

法式風情

用餐前後來一杯酒，最是輕鬆。中環La Suite隱藏在餐廳之內，有點似來到私人空間，酒單的雞尾酒融入一系列香草和香料。The Missling KEY以氈酒加檸檬汁和蛋白，再配薑黃糖漿、新鮮熱情果和番紅花點綴，清爽宜人。Negroni作變奏的The Saffron Negroni以氈酒、苦艾酒和番紅花糖漿等調和，帶來一絲異國情調。以酒吧命名的招牌雞尾酒，選用伏特加、蘋果汁和藍莓黑莓果醬，再倒入黑加侖子酒、檸檬汁和雲呢拿鮮忌廉，別具風味。其他還有濃烈的The Lucky Star、富層次的Le Smoking Old Fashioned和甜中帶辣的Spicy Chocolate Rob Roy。邊飲邊配櫻桃小蘿蔔香草牛油、松露雞肉慕絲拼法式白火腿多士和一口法式三文治等小食，簡單就度過一個晚上。

日式體驗

每個人口味各有不同，如果可度身訂造就更好。銅鑼灣Takumi Mixology Salon只有18個座位，秘密度高，調酒師可更細心為客人調。酒吧以日本字「匠」作靈感，為客人提供日式個人化雞尾酒體驗，和客人溝通後再調配每款雞尾酒，投其所好。若然客人沒有頭，酒吧亦有招牌酒單選擇，ZEN以日本禪修場所作靈感設計，以檀木伏特加、混合苦艾酒加蘇格蘭威士忌和焙茶調出的煙熏雞尾酒，動畫作主題的Spumoni，以粉紅西柚、柚子酒和湯力水調配，至於Yukiguni以日本手工伏特加配柑橘利口酒、青檸糖漿和青檸調配，總有一款合你心水。

火紅魅力

紅色一向給人熱情如火的感覺，尖沙咀新開的隱藏式風格酒吧Red Room以禁酒時地下酒吧作靈感，酒吧藏在紅色儲物櫃後，推開秘密大門，便會發現酒紅色天鵝絨梳化、紅色地氈配燈籠狀吊燈，分外搶眼。店內雞尾酒中西合璧，茶寮用威士忌配小青柑普洱，港島冰茶是變奏版的長島冰茶，加入鹹檸檬雪碧、鹹金柑、話梅粉和本地手工蘇打水，很有本土情懷，另外還有紅色誘惑和火燄等紅色系列、威士忌和葡萄酒選擇。飲酒時可配薯條、香辣雞翼、墨魚汁意大利飯、意大利八爪魚或紅蝦牛油果多士等，酒吧還有露台位置，風景更佳。

暢快飲啤酒

和朋友乾杯，滿滿泡沫和順滑的啤酒最爽快。來自蘇格蘭的精釀啤酒品牌剛於中環開設首間BREWDOG BAR，內裏有16款不同口味的精釀啤酒，當中不乏富有特色的風味，如Punk IPA富啤酒花和熱帶水果氣息，E lvis Juice帶有柑橘香氣，愛清新爽口可以揀選Lost Lager。配啤酒最好揀選惹味的小食和菜式，炸洋葱圈、不同口味的雞翼、芝士拼盤和漢堡外，還有啖啖肉的牛扒和烤雞等選擇，意猶未盡的話還可以買啤酒番屋企慢慢飲。