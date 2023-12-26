黎淑賢家中燒炭亡　現任老公今早收死亡短訊：來生再見！

北角有人燒炭，今午（26日）1時12分，雲景道40號雅景臺一單位，一名女子在家中燒炭並陷入昏迷，由兒子發現報案。救援人員趕往現場，將事主送往律敦治醫院搶救，惜返魂乏術，事主燒炭原因有待調查。其大仔盧俊諺現身醫院，欲見母親最後一面。

據悉，事主為藝人盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie），終年46歲。她1998年與盧結婚後育有兩子，但婚姻只維持8年，二人於2006年離婚後，男方獲撫養權，獨力照顧現年24歲的盧俊諺（Jacky）和18歲的盧俊希（Jovan），兩子跟Bonnie感情要好，常有見面食飯，甚至跟她與現任丈夫所生的兩名兒子齊齊去旅行。

盧惠光向東網表示，剛才亦收到電話，指黎自殺入院。兩人所生的細仔在英國留學，兩星期前回港，大仔亦已於香港工作，兩名兒子和她的老公許智政知悉後已趕往醫院。盧續指，與黎約兩星期前亦有通話，內容為兩兒的話題，當時她語氣平和，未察覺有異樣。

盧惠光前妻黎淑賢今早被證實在北角寓所燒炭不治，其死訊傳出後獲不少人留言惋惜，雖然Bonnie在社交網經常上載帖文，大部分均為與親朋的合照，並且笑容滿面，然而在遠離人群的背後卻是另一個落寞的身影。消息指，Bonnie患有抑鬱症長達20年，需定期到律敦治醫院接受治療，但病情時好時壞，最後一次公開露面是昨日相約朋友在家中開BBQ派對，眾人共聚至凌晨3時許離開，當時黎淑賢未有異樣。

直至今早6時許，其丈夫突然收到黎的WhatsApp短訊，表示來生再見。丈夫大驚折返北角寓所，見黎面朝天倒臥睡房床上失去反應，身旁有一個燒過的炭，立刻報警送院，終證實不治。

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生命熱線： 2382 0000

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