黎淑賢離世︱家養極罕有無毛貓　去年遭豹貓襲擊入院

藝人盧惠光前妻、前亞姐黎淑賢（Bonnie）在家中燒炭送院搶救不治，她除育有四子外，更對兩隻愛貓視如己出，當中最廣為人知的，就是其「五仔」、加拿大無毛貓Pow Pow！大眾對罕有的無毛貓（斯芬克斯貓）接受程度參半，但黎淑賢卻對Pow Pow情有獨鍾，本身有鼻敏感的她因Pow Pow出現令她終能一償養貓心願，之後更養有豹貓Moser及東方短毛貓Seven，對貓貓照顧得無微不至。

她為養貓花費不菲外更有血有汗，當中Pow Pow初時有哮喘病，需要每天到診所治療，醫藥費及生活雜費短短半年就超過5萬元，而去年她在家抱住Moser下廚，豈料因鑿冰時發出聲音，令Moser突然失控襲擊主人，令黎淑賢手部受傷急急送院治理，但她完全未有怪責愛貓，依然寵愛有加。

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