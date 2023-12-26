感嘆師弟RIIZE好　東方神起出碟賀成軍20周年

韓國男團東方神起今日（26日）推出慶祝出道20周年的專輯《20&2》，成員U-Know與Max下午現身在首爾一間酒店舉行的發布會，同門歌手Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、NCT、aespa及RIIZE的成員特別拍片祝賀。

Max指多得幫助他們的工作人員和支持他們的粉絲才能夠走到現在：「粉絲是我們最大的原動力，因為有粉絲，我們才能邀請這麼多記者來到發布會，還可以舉行年底的演出，我們立足的位置也是粉絲們創造的，所以我們不能令他們失望，要用好的演出報答他們。」U-Know亦表示：「有些人是從我們出道至今便一起努力，是因為有關於他們的回憶，我們才能一直走過來。」

問到有甚麼話想跟後輩歌手說，Max便說：「雖然想說樂觀的說話，但20年真的是很難做到，一點也不容易，我經歷過所以我知道。」他希望有更多長久地活動的後輩：「最近K-pop除了在韓國和亞洲之外，在全世界都很受歡迎，出道之後便在全世界受到愛戴，一開始便很有人氣，很容易會被熟悉感蒙蔽而失去珍貴的東西，會忘記對粉絲的感恩之心，漸漸忘記練習生時想要成為帥氣歌手的夢想，我想告訴大家不要滿足於現在的人氣，要努力地將K-pop傳播出去，做一個謙虛的歌手。」

而東方神起最近在《MAMA音樂頒獎禮》上跟今年出道的同門師弟RIIZE合作演出，問到跟師弟合作的感受，U-Know表示：「他們還是練習生的時候，我跟他們上過幾次課，好可愛。」他大讚RIIZE好努力準備演出，又笑說：「果然年輕的朋友們體力和彈跳力都很好。」Max亦搞笑地說：「他們完全沒有喘氣，還以為他們頸上有鰓。」