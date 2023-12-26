黎淑賢遺作與謝安琪合作《法與情》　曾進修成寶石專業人士

黎淑賢家中燒炭，原來是由兒子揭發報警，並送院搶救，可惜返魂乏術，終年46歲。她於2002年拍畢電影《反收數特遣隊》後便淡出幕前，直到今年開拍的ViuTV劇集《法與情》，才再重現幕前。

ViuTV劇集《法與情》於12月18日首播，沒想到會是黎淑賢的遺作。黎淑賢飾演的「梁麗娟」是「申志培」張立基的太太。張立基在劇中因一宗交通意外而喪失工作能力，向肇事車主申請索償。黎淑賢和張立基在第一集已經現身，二人現身法庭，向肇事車主申請索償，雖然戲份不多，但二人相隔多年再拍劇，帶給觀眾驚喜。

黎淑賢於1996年的電影《古惑仔3隻手遮天》，演出令人難忘，雖然已為四子之母，但樣貌身材保養得好。早前黎淑賢在社交網分享客串ViuTV劇集《法與情》的工作照，與46歲女主角謝安琪的合照，如同孖公仔一樣，當時有網民驚訝地問她是否復出，黎淑賢曾回覆網民：「Yes，玩票性質！」ViuTV指黎淑賢沒有安排宣傳活動。

除了重返幕前參與演出外，Bonnie近年亦參與了不少課程進修，她修讀了寶石課程為自己增值，今年七月更成功畢業，她曾表示：「在世界聞名的古柏林學院通過了三門考試後，我現在是一名彩色寶石專業人士，特別感謝老師和同學們給我很多支持和鼓勵。這一天，我完成了世界上最權威的寶石學院之一古柏林學院的專業彩色寶石課程的二級課程，人生就像一場旅程，今天是課程的結束也是開始，因為還有最後一級課程，我會努力開拓更壯麗的寶石世界。」

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