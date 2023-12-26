法日美饌　抵食有驚喜

精緻的法國菜和日本菜，很多時都是大家的慶祝首選。近日有高級日本料理和親民法式小館推出各項優惠，更有日本餐廳推出美食挑戰贏巨獎，吃個飯後再來杯買一送一的軟雪糕，就夠晒滿足。

人氣燒肉店全新和牛放題

喜歡日式燒肉，無不愛和牛一口脂香與鮮嫩，位於尖沙咀、主打日式和牛燒肉的「上州一頭和牛」，早前推出獨特的水煎鍋燒肉而大受歡迎，最近更推出由單點轉型為150分鐘水煎鍋燒肉放題。放題有4款選擇，全部備有水煎鍋食法或傳統燒肉食法供選擇，推介10品A5和牛白鱔刺身套餐，可以一次過細嘗日本A5和牛、澳洲M7和牛、白鱔、蒜蓉海鮮等超過50多款配料及美食。各款套餐均可無限追加汽水、蜜飲、啤酒及甜品，加上全新放題還特設早鳥及消夜兩大優惠時段，抵食！於即日至11月30日期間，登記成為會員，即可於正價時段享用早鳥及消夜時段優惠價呢！而由即日至12月31日期，4位或以上同行惠顧，可享贈半磅生日蛋糕（需5天前預訂）。

高級日料理買一送一

在香港品嘗高級日本料理，人均消費過千，價錢高企。銅鑼灣高級日式餐廳赤の匠近日於午市及晚市推出冬日祭典鐵板燒和壽司廚發辦套餐，鐵板燒有南非活鮑魚、越南海虎蝦和美國和牛薄燒等，晚餐有東星斑黑松露雞白湯汁、鮑魚伴汁煮大根和昆布漬鱈場蟹蘆筍卷等菜式。午市壽司廚師發辦提供澳洲生蠔、中吞拿魚腩手握壽司和赤貝等時令海鮮，晚市則有秋刀魚、香箱蟹和白子，再加款手握壽司及海鮮等。現時套餐有買一送一優惠 (2位起)，另外，任何時段消費滿指定金額，即送餐飲禮券，於下次惠顧晚市時，消費滿指定金額便可使用，客人可用抵食價錢歎高級料理。

壽星免費食燒肉

朋友或家人生日，總要搵間好餐廳慶祝。燒肉放題店佐賀燒肉谷有5款任食燒肉放題套餐，近日推出全新的柚子系列，惠顧不同的套餐，會有柚子石斑魚柳、柚子味原條牛肋骨、醃三文魚柚子冷豆腐、柚子炸雞或柚子羽衣烏冬等菜式。另外，由現時至12月15日，餐廳推出壽星免費價惠，4位或以上預約相同的100/120分鐘放題套餐，其中1位當月生日的壽星仔女可享免費價惠，再額外送美國和牛蛋糕1份。

預訂有折

想吃人氣餐廳，最好預先訂位，以免去到滿座掃興。中環法國餐廳La Brasserie除有龍蝦濃湯、法式香煎龍脷柳、原隻烤龍蝦和斧頭扒等高級菜式外，不同時段也有親民價的選手，如下午茶時段有蛋糕與咖啡套餐，暢飲時光有4款芝士配葡萄酒組合和季節性香檳配生蠔組合等。由現時至12月14日，客人預訂星期一至四座位，單點餐牌的指定美食有8折，預訂4人位的話，可獲香檳一瓶。

平食白松露雪糕

雖然話冬天已至，但有人偏喜歡在低溫歎雪糕，覺得口感更好。DALLOYAU於現時至12月10日於中環、觀塘及大圍分店推出季節限定的白松露軟雪糕，入口軟滑而有菌香。最開心是逢星期五至日更提供買一送一優惠，除了白松露，還可選擇黑朱古力或混合口味，簡直是雪糕迷的福音。

食辣贏機票

熱愛旅遊的香港人，最想直飛日本食餐好，尖沙咀蛋包飯專門店グリル滿天星推於現時至12月10日推出大挑戰，男子組和女子組的客人於逢星期一至日下午3時至6時，在指定時間內食完最新推出的白色地獄辣度蛋包飯，會有不同優惠。5分鐘內完成享半價、3分鐘食完免費，按時間還會送現金券。完成的挑戰者會在餐廳排行榜上紀錄，總成績最快的1位男子組及女子組客人，可免費獲得雙人東京來回機票及20KG寄艙行李，更可在日本麻布十番本店享用晚餐。