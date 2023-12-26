東冲有料到：日本旅遊後遺症

從來沒有想過，身為旅遊達人，竟然有出門旅遊後遺症。

從日本東京回到泰國曼谷已有一個多星期，但卻依然不斷的逛曼谷的紀伊國屋書店、Donki及食日本餐，是否有點失常呢？一個泰國旅遊達人，何解會如此迷戀日本呢？

對日本的情意結其實並非一朝一夕形成，香港於70、80年代有大量日本動畫及特攝片如《鐵甲萬能俠》、《幪面超人》、《鹹蛋超人》及《小路寶》等在電視台播放，還有勵志劇《前程錦繡》及青春學園劇《春風桃李》及《為人師表》等，都令正值青少年時期的我深深着迷。就連當年中村雅俊、近藤真彥、澤田研二、谷村新司及The Checkers的歌，我幾乎每首都可琅琅上口。

90年代於亞視上班時，適逢有長假想去外地旅行，但奈何當時薪水微薄，想去日本也負擔不起，於是轉去泰國，從此踏上了不歸路，展開了變「泰」歲月。但多年來我依然喜歡觀看《幪面超人》及《鹹蛋超人》等特攝片，而中村雅俊等歌手演繹的歌曲還是一聽再聽。

直到有幸被派到日本東京拍攝《乜都有》系列，我才首度親身到訪日本，無論是五光十色的霓虹光管、新奇的產品及奇異文化等，令我恍如進入了大觀園，產生了特別情懷。但礙於當時是工作性質，未能到處溜達及購物。直到十多年前成為了所謂的旅遊達人，才重拾日本旅遊的意欲，於聖誕期間自己一個走去北海道。選擇大節日前往日本，零舍有一份淒美感覺，於天寒地凍下，邊聽着昔日的日文流行曲、邊在日本街頭遊逛，確係甚有情懷。但這一份情懷卻成了「毒品」，讓我每年都「毒癮」發作，2016年起自己財政狀況好轉，決定每年都到東京過聖誕。

只是大時大節一個人前往白雪紛飛的北海道，淒美之餘也更覺「淒涼」啊，所以就轉戰東京。身處東京，邊聽着中村雅俊的舊歌、邊感受寒風澟澟的冬日情懷，絕對係一個人的浪漫。

因疫情關係，有數年沒有於東京過聖誕，今年終於重遊當地，雖然有部分情懷已不再，但在寒冷的街道上，獨個兒看着四周景色、邊聽着熟悉歌曲，這份感覺依然深得我心。

有人愛到日本瘋狂購物、有的愛觀賞景色，亦有人愛品嘗當地美食，而我偏偏卻鍾情這份獨特情懷。期待明年依然可以前往當地重拾這種感覺。

胡慧冲