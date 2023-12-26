黎淑賢離世︱《古惑仔3》拍檔任達華慨嘆人生無常：海味都走埋！

黎淑賢今日在家中燒炭亡，令人嘩然，她生前拍過的電影和劇集不多，《古惑仔3之隻手遮天》飾演任達華女友「方婷」一角可說是她的代表作。任達華今日接受訪問時表示大感惋惜。他說：「哎呀哎呀…心好唔舒服，點解人生會咁樣，記得我們在荷蘭合作《古惑仔》，記得她是亞姐出身，是為人開朗、好女仔，大家唔太多時間傾，始終是女仔，要保持距離。」他指跟與黎淑賢不太熟，合作之後未再見面，但不禁嘆息道：「海味（周海媚）走了，好多朋友走，人生無常，希望她們一路走好，大家要珍惜眼前人，雖然經濟唔好，如果覺得自己走彎了，轉頭總會走到直路，唔好鑽牛角尖，好唏噓，冇事係解決唔到㗎。」

楊玉梅與黎淑賢同是亞姐出身，亦曾參與「亞姐會」仁美清叙，她透過記者得知消息後感到震驚：「我仲未睇新聞，之前大家短訊完互祝聖誕快樂，當時她心情沒異樣，她是好開心的女生，私下好正能量，亦是位好媽咪，會全心全意照顧小朋友。之前大家有相約生日飯局，但因為工作尚未見到面，好可惜。」同屬亞姐的羅霖表示跟黎淑賢唔熟，已經好多年冇聯絡。不過，已有朋友告知她噩耗：「願她得到安息。」更慨嘆人生無常。

身在內地拍劇的黎燕珊，聽到好友黎淑賢的噩耗，感到完全難以接受，她哽咽表示：「點解會咁㗎？我真係接受唔到。我哋近年都同一班朋友好低調去做慈善活動，派物資畀基層家庭同小朋友，佢好多時都出錢又出力，而我哋亦會去佢屋企燒嘢食傾吓偈，原本呢個聖誕節前約咗去學校做活動，不過因為太忙，我當日去唔到。我們一班朋友之前還鼓勵她考到珠寶鑑證最高分好叻女，我哋仲話請佢食飯，可惜一直未約到。」她表示黎淑賢是一個好有善心，又有義氣的好媽媽，對內對外照顧家庭都盡心盡力，不過人生豈可以盡如人意。她透露最近感到黎淑賢有心事，原本也想搵機會和她傾心事，惟只留下唏噓及可惜。「我真係唔知可以講乜，接受唔到，我只當她去外遊，希望她可以開心啲。」