彭于晏衰多口　即被催婚

台灣男星彭于晏(Eddie)、林家棟、劉雅瑟、任達華、姜皓文等近日為電影《潛行》到北京宣傳，全員穿上一系列寫上該片大字的灰色衞衣現身首映禮，並且一連跑9個影院，分別與媒體和觀眾見面，跟大家分享觀後感，席間Eddie更被主持當眾催婚，話說Eddie跟現場觀眾打招呼時，祝大家單身的早日「脫單」找到另一半，且順口以普通話的「行」字喊出電影口號：「潛行！潛行！明年愛情一定行！」

沒料主持即對他調笑說：「你先看看你自己吧！」面對突如其來被取笑，Eddie一時未能反應，只能靦覥以笑回應，場面搞笑。

Eddie是團隊中的開心果，前兩天路演有一位觀眾跟他互動時，對方要求Eddie跟他說一句：「彭于晏你好！」最初他也莫名其妙，後來才知道原來那位觀眾跟他同名同姓，名字也叫彭于晏，讓他感到意外驚喜，兩人互動後，其他觀眾立持起哄說自己叫甚麼江門彭于晏，自稱來自不同地方的「彭于晏」也紛紛現身叫囂，現場氣氛頓時變得熱鬧起來。而擔任動作導演的錢嘉樂也點名讚Eddie身手不錯，有望成為新一代「動作擔當演員」，Eddie聞言即席表現翻滾動作。至於金像影后劉雅瑟就表示今次與家棟來一次反擊:「因為之前跟家棟合作《智齒》不停給他虐打，連正眼看他也敢，但這次不同了，我可以抬頭看他，因為我是演他的『大嫂』！」